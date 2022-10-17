112 Acil Servis ekipleri, 34 JK 2533 plakalı araçta yolcu olarak bulunan N.P'nin (47) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olarak Kestel Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan sürücü Y.K. de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Kestel, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Bursa'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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