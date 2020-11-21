Son dakika haber... Bursa'daki bir plastik firmasına ait binada yangın çıktı (2) - Son Dakika

Son dakika haber... Bursa'daki bir plastik firmasına ait binada yangın çıktı (2)
21.11.2020 13:28
Son dakika haberler... TÜRK BAYRAĞI POLİS EKİPLERİNCE MUHAFAZA EDİLDİBursa'da plastik firmasına ait binada çıkan yangında zarar gören Türk bayrağı, polis ekiplerince bulunduğu pencereden alınarak muhafaza edildi.
TÜRK BAYRAĞI POLİS EKİPLERİNCE MUHAFAZA EDİLDİ
Bursa'da plastik firmasına ait binada çıkan yangında zarar gören Türk bayrağı, polis ekiplerince bulunduğu pencereden alınarak muhafaza edildi. Bir polis memurunun binaya çıkarak aldığı Türk bayrağı, polis aracına konuldu.
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