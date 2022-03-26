Son dakika haber... Bursa'daki canlı bomba saldırısı davasının sanıkları yeniden hakim karşısına çıkacak - Son Dakika
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Son dakika haber... Bursa'daki canlı bomba saldırısı davasının sanıkları yeniden hakim karşısına çıkacak

26.03.2022 16:59
Son dakika haber... Bursa'daki canlı bomba saldırısı davasının sanıkları yeniden hakim karşısına çıkacak

Son dakika haberlerine göre Bursa'da 2016 yılında tarihi Ulu Cami yakınında bir kadın teröristin canlı bomba saldırısıyla ilgili biri firari, 3'ü tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada verilen karar, sanıklara "Anayasal düzeni ihlal" suçundan dava açılmadığı gerekçesiyle Yargıtay tarafından bozuldu.

Bursa'da 2016 yılında tarihi Ulu Cami yakınında bir kadın teröristin canlı bomba saldırısıyla ilgili biri firari, 3'ü tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada verilen karar, sanıklara "Anayasal düzeni ihlal" suçundan dava açılmadığı gerekçesiyle Yargıtay tarafından bozuldu.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, "silahlı terör örgütüne üye olma", "silahlı terör örgütlerine silah sağlama", "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme" ve "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçlarından yargılanan tutuklu sanıklardan Emine Kızıl'ın ağırlaştırılmış müebbet ve 77 yıl 1 ay hapis cezası ile 33 bin 320 lira para cezası, Ümmü Gülsün Meşe'nin ağırlaştırılmış müebbet ve 57 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası ile 760 lira para cezası, Mithat Tunç'un 8 yıl 9 ay hapis cezası aldığı, tutuksuz yargılanan 3 sanığın da beraat ettiği davada karar, Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından bozuldu.

Yargıtay, sanıklara, "Anayasal düzeni ihlal" suçundan dava açılmaması ve bu eksikliğin giderilmesi gerekçesiyle kararı bozdu. Yerel mahkemenin, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunması üzerine Başsavcılık "Anayasal düzeni ihlal" suçundan birleştirme talepli dava açtı.

Sanıkların yeniden yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.

Olay

Tarihi Ulu Cami'nin batı girişi bölümünde 27 Nisan 2016'da, Sultan Yıldız adına sahte kimlik kullanan Eser Çali adlı kadın terörist üzerindeki bomba düzeneğini patlatmıştı.

Olayda terörist ölmüş, civardaki 13 vatandaş yaralanmıştı. Teröristin örgüt bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Bursa, Mardin, Şanlıurfa, İzmir, İstanbul ve Afyonkarahisar'da 17 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 11'i, savcılıktaki sorgularının ardından salıverilmiş, Emine ve kardeşi Tuba Kızıl ile Ümmü Gülsün Meşe, Zekiye Zarka, Mithat Tunç ve İsa Casim tutuklanmış, sanıklardan Zekiye Zarka ilk duruşmada, Tuba Kızıl ile İsa Casım ise bir önceki duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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Yargıtay, Bursa, Bomba, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bursa'daki canlı bomba saldırısı davasının sanıkları yeniden hakim karşısına çıkacak - Son Dakika


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