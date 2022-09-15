Son dakika haber | Bursa'daki FETÖ davasında yeniden yargılamada 8 sanığın tutukluluğuna devam kararı - Son Dakika
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Son dakika haber | Bursa'daki FETÖ davasında yeniden yargılamada 8 sanığın tutukluluğuna devam kararı

15.09.2022 13:05
Son dakika haber | Bursa'daki FETÖ davasında yeniden yargılamada 8 sanığın tutukluluğuna devam kararı

Bir son dakika haberine göre BURSA'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında sözde sıkıyönetim komutanı olan dönemin İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş'un da aralarında olduğu 8'i tutuklu, 16 sanık hakkında yerel mahkemece verilen kararlar, Yargıtay 2'nci Ceza Dairesi'nce bozuldu.

BURSA'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında sözde sıkıyönetim komutanı olan dönemin İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş'un da aralarında olduğu 8'i tutuklu, 16 sanık hakkında yerel mahkemece verilen kararlar, Yargıtay 2'nci Ceza Dairesi'nce bozuldu. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'nde yeniden başlanan yargılamadaki 3 gün süren duruşmada 8 sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, kendisini sözde sıkıyönetim komutanı ilan eden dönemin Bursa İl Jandarma Komutanı Albay Yurdakul Akkuş, Jandarma Bölge Garnizon Komutanı Tümgeneral Seyfullah Saldık tarafından garnizondan uzaklaştırıldı. Bunun üzerine Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı'na giden Akkuş, burada polis tarafından gözaltına alındı. Darbe girişiminde gözaltına alınan ilk muvazzaf asker olan Akkuş'un çantasından, FETÖ'nün sözde sıkıyönetim komutanları olduğu yazılan subayların rütbeleri ve isimlerinin bulunduğu liste çıktı. Listedeki isimlerin gözaltına alınması, darbe girişiminin bastırılmasında etkili oldu. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Akkuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Soruşturma kapsamında Akkuş'un da aralarında bulunduğu 8'i tutuklu, 16 sanık hakkında Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 11 Temmuz 2018'de görülen karar duruşmasında Yurdakul Akkuş, 'Cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ali Çiğci'ye 18 yıl, Mustafa Ekici, Kemal Şendur ve Hakan Kutkan ile Ertuğrul Yüksel'e de 15'er yıl hapis cezası verdi. Tutuklu sanıklar Ayhan Şen, Erkan Demirtemel, İbrahim Çetin, Murat Yıldırım ve Yılmaz Gündüz ise 12'şer yıl 6'şar ay hapse çarptırıldı. Tutuklu sanık Duran Demir ile tutuksuz sanık Hacı Hüseyin Çelenk'e de 8'er yıl 9'ar ay hapis cezası verildi. Akkuş ve diğer sanıkların avukatları, kararı Bursa Bölge Adliyesi'nde temyiz etti. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 16'ncı Ceza Dairesi'nde yapılan yargılama sonunda ise sanıkların talepleri reddedilerek, Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı hukuka uygun bulundu. Sanık avukatları, temyiz için kararı Yargıtay'a gönderdi.Yargıtay 2'nci Ceza Dairesi, Akkuş ve diğer sanıklara yerel mahkemece verilen ve istinaf mahkemesince hukuka uygun bulunan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını, sanıkların son savunmalarını görüntülü sistemle yapmalarının savunma haklarını kısıtladığı ve usulen bazı diğer gerekçelerle bozdu.YENİDEN YARGILAMA BAŞLADI8'i tutuklu 16 sanık, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'nde yeniden yargılanmaya başlandı. Görülen duruşmaya sanıklar ile yakınları, avukatları ve Cumhurbaşkanlığı vekili avukatlar katıldı. 3 gün süren yargılamada suçsuz olduklarını öne süren sanıklar, beraat talebinde bulundu. Cumhurbaşkanlığı vekili avukat Rıfat Bakan ise sanıkların gerçekleri gizlediğini ve doğru beyanlarda bulunmadığı görüşünü savundu. Sanıkların masum olmadıklarına dair delil ve tanık beyanlarına işaret eden Bakan, bunlara bakıldığında olayın tüm çıplaklığıyla ortaya çıktığını dile getirerek, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, 8 sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, karar duruşması için 31 Ekim'e gün verdi.


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Kaynak: DHA

Ceza Dairesi, Akkuş, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bursa'daki FETÖ davasında yeniden yargılamada 8 sanığın tutukluluğuna devam kararı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Bursa'daki FETÖ davasında yeniden yargılamada 8 sanığın tutukluluğuna devam kararı - Son Dakika
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