Son dakika haber! Bursa'daki koronavirüs denetiminde polisten Arapça uyarı - Son Dakika

Son dakika haber! Bursa'daki koronavirüs denetiminde polisten Arapça uyarı

07.11.2020 11:53
Son dakika haber! Bursa'daki koronavirüs denetiminde polisten Arapça uyarı, System.String[]

Son dakika haberine göre BURSA'da koronavirüs denetiminde, Türkçe bilmeyen Suriye vatandaşları, Arapça uyarıldı.

BURSA'da koronavirüs denetiminde, Türkçe bilmeyen Suriye vatandaşları, Arapça uyarıldı. Yasak olmasına rağmen dışarı çıkan 65 yaş üstü kişiler evlerine gönderilirken, maske takmayanlar uyarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü? Motosikletli Yunus Timleri, kentin kalabalık meydan ve caddelerinde maske ve mesafe denetimi gerçekleştirdi. Denetimde maske ve mesafe kuralına uymayanlar uyarıldı. Saat 10.00 ile 16.00 dışında sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlar da evlerine gönderildi. Denetimde Türkçe bilmeyen Suriye vatandaşları ise Arapça bilen polis memurları tarafından uyarıldı.'YASAĞIN SAATİNİ BİLMİYORDUK'Denetim sırasında dışarıda olan 65 yaş üzeri bir çift, 'Bize yasağın 17.00'den sonra olduğunu söylediler. Biz de yasaktan önce çıkıp, hava aldık. Çok özür dileriz hemen evimize gidiyoruzö dedi.

Bülent Bulut ise, 'Vakaların artması normal. İnsanlar kalabalıktan uzak durmuyor. Maskeyi her fırsatta çıkarıyor. Mesafeyi kimse takmıyor. İnsanlar kurallara uymadığı sürece denetimler sürekli yapılsa ne olacak'ö dedi.


Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Suriye, Arapça, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Bursa'daki koronavirüs denetiminde polisten Arapça uyarı - Son Dakika


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