Son dakika haber... Bursa'daki orman yangınını çıkartan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Bursa'da yangın söndürme çalışmaları devam ederken Bursa Valisi Yakup Canbolat, orman yangınını çıkartan bir zanlının gözaltına alındığı açıkladı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Denizci ve Dağyenice Mahalleleri arasındaki ormanlık alanda öğle saatlerinde başlayan yangına havadan 5 helikopter, karadan ise 30'dan fazla ekip müdahale ediyor. Rüzgarın etkisiyle Dağyenice Göleti'ne ilerleyen alevlere Orman Genel Müdürlüğüne ait ekipler de müdahalesini sürdürüyor.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, yangın yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Vali Canbolat, "Yangını çıkartan uyuşturucu bağımlısı 1 kişi gözaltına alındı. Akşam hava kararıncaya kadar 5 helikopter çalışmalarını sürdürecek. Sabaha kadar soğutma çalışmaları devam edecek. Bölge, orman arazisi diğer yangınlarda olduğu gibi kısa sürede ağaçlandırılacak. Kesinlikle imara açılması söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de Vali Canbolat ile söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen V.O. isimli şahsın Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusunun devam ettiği, operasyonun gerçekleştirilmesinde şehir polis kameralarının etkili olduğu öğrenildi. - BURSA