Son dakika haber | Bursa'daki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Son dakika haber | Bursa'daki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

20.04.2022 10:56
Son dakika haber | Bursa'daki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberler... Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarının servisinin geçişi sırasında meydana gelen patlamanın görüntüleri ortaya çıktı.

Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarının servisinin geçişi sırasında meydana gelen patlamanın görüntüleri ortaya çıktı.

Bursa- Mudanya yolunda, cezaevinde görevli infaz koruma memurlarının servisinin geçişi sırasında yaşanan patlama anı bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Bir elektrik direğinin dibine yerleştirilen el yapımı paylayıcının infilak ettiği anlara ait kayıtta, kaldırımda yürüyen vatandaşların bulunduğu ve yol kenarında park halinde araçlar olduğu görüldü.

Son dakika haber | Bursa'daki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

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İnfaz, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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