Son dakika haber: Bursa'daki sazlık yangını söndürüldü - Son Dakika

Son dakika haber: Bursa'daki sazlık yangını söndürüldü

09.01.2021 10:45
Son dakika haber: Bursa'daki sazlık yangını söndürüldü, System.String[]

Son dakika haberi... Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, gece saatlerinde geniş bir alanda etkili olan sazlık yangını, söndürüldü.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, gece saatlerinde geniş bir alanda etkili olan sazlık yangını, söndürüldü.

Uluabat Gölü'nün kıyısında bulunan Ormankadı mevkisindeki sazlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sabah saatlerine kadar sürdü.

Bölgeye sevk edilen, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, uzun çalışmalar sonucu yangını kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmaları da tamamlanan yangın söndürüldü.

Gece saatlerinde Uluabat Gölü'nün kıyısındaki sazlık alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevlere, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etmişti.

Orman Bölge Müdürlüğü, Mustafakemalpaşa, Uluabat Gölü, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Bursa'daki sazlık yangını söndürüldü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Stajyer avukata iğrenç taciz! Dosya inceleme bahanesiyle odasına çağırıp arkasından sarılmış Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans etti Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar Kısıtlamada yediği para cezasıyla tanımıştık! Evsiz adamın Ankara'da hayatı değişti "Gizemli Yol'a" giren araçlar kendi kendine yokuş yukarı çıkıyor Kırmızı Oda 17. bölümüyle ekrana geldi! Kumru'nun acı dolu hikayesi diziye damga vurdu Çukur'un 111. yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı! Nejat İşler diziye geri dönüyor Twitter hesabı kalıcı olarak askıya alınan Trump'tan sert sözler: Bizi susturamayacaksınız
Cami imamından CHP'lilerle ilgili skandal paylaşım! İlçe başkanı suç duyurusunda bulundu Cami imamından CHP'lilerle ilgili skandal paylaşım! İlçe başkanı suç duyurusunda bulundu         
10:17
Barışmak için yanına gittiği arkadaşını vuran saldırgan: Helallik almak için gitmiştim, panikledim Barışmak için yanına gittiği arkadaşını vuran saldırgan: Helallik almak için gitmiştim, panikledim         
10:03
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs vakalarında en çok ve en az düşüş yaşanan ilçeleri paylaştı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs vakalarında en çok ve en az düşüş yaşanan ilçeleri paylaştı         
09:42
Yolun karşısına geçmek isterken feci şekilde can verdi Yolun karşısına geçmek isterken feci şekilde can verdi         
09:23
Bağışıklık sistemini güçlendiren 'Udi Hindi' bitkisinin satışları pandemiyle birlikte 400 kat arttı Bağışıklık sistemini güçlendiren 'Udi Hindi' bitkisinin satışları pandemiyle birlikte 400 kat arttı         
08:38
Savaştan kaçan Suriyeli kardeşler, Düzce'de ihracata başladı Savaştan kaçan Suriyeli kardeşler, Düzce'de ihracata başladı         
08:24
Dokuma makinesine önce montunu sonra kolunu kaptıran esnaf, feci şekilde can verdi Dokuma makinesine önce montunu sonra kolunu kaptıran esnaf, feci şekilde can verdi         
07:56
Kısıtlamayı ihlal eden alkollü kadından gazetecilere tehdit: Eniştem savcı, o görüntüleri silin Kısıtlamayı ihlal eden alkollü kadından gazetecilere tehdit: Eniştem savcı, o görüntüleri silin         
04:54
MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz         
23:32
Balıkçıların ağına nesli tükenme tehlikesinde olan dev 'ay balığı' takıldı Balıkçıların ağına nesli tükenme tehlikesinde olan dev 'ay balığı' takıldı         
23:25
Elon Musk'ın Elon Musk'ın "Signal kullanın" paylaşımının ardından alakasız bir şirketin piyasa değeri tavan yaptı         
22:54
Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu         
22:08
Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım         
20:45
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi         
18:27
Çin aşısının Brezilya sonuçları umut verici! Ağır koronavirüs vakalarında yüzde 100 etkili Çin aşısının Brezilya sonuçları umut verici! Ağır koronavirüs vakalarında yüzde 100 etkili         
17:09
Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor         
14:36
Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaşıyor! Halkın Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaşıyor! Halkın "Esrarengiz fare" dediği canlı ortaya çıktı         
13:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2021 10:54:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Bursa'daki sazlık yangını söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei