Son dakika haber! Bursa'daki silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hastanede öldü - Son Dakika
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Son dakika haber! Bursa'daki silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hastanede öldü

24.02.2022 21:44
Son dakika haber! Bursa'daki silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hastanede öldü

Son dakika haberi: Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir polis memurunun silahla ağır yaraladığı kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir polis memurunun silahla ağır yaraladığı kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi'nde 12 Şubat'ta yaşanan olayda, polis memuru Bilal A. (52) tarafından tabancayla yaralananlardan Yahya Aydın'(48), Çekirge Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 12 gündür süren tedaviye rağmen kurtarılamadı.

Yasemin Ağır'ın da hayatını kaybettiği olayda ölü sayısı ikiye yükseldi.

Olay

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi'nde 12 Şubat'ta, Sakarya Ortaokulu Müdiresi Yasemin Ağır'ın (45) kullandığı 26 DC 016 plakalı otomobili gören eski eşi polis memuru Bilal A, Yahya Aydın'ın da içinde bulunduğu aracı durdurmuştu.

Bilal A'nın tabancayla ateş etmesi sonucu Yahya Aydın, bir çocuk annesi Yasemin Ağır ve yoldan geçen Şeyma Ü. yaralanmıştı.

Bilal A. olay yerinde polis tarafından gözaltına alınmış, yaralanan 3 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Yasemin Ağır, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Son dakika haber! Bursa'daki silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hastanede öldü
Son dakika haber! Bursa'daki silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hastanede öldü
Son dakika haber! Bursa'daki silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hastanede öldü
Son dakika haber! Bursa'daki silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hastanede öldü

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Çekirge Devlet Hastanesi, Polis Memuru, Aydın, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Bursa'daki silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hastanede öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Bursa'daki silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hastanede öldü - Son Dakika
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