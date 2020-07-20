Son dakika haber... Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık 3 aylık çalışmalar neticesinde, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülenlere yönelik operasyon düzenledi.

Farklı adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 10 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 150 gram metamfetamin, bir miktar sentetik uyuşturucu ve esrar ile ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.