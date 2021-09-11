İlçede 7 Eylül şafak vakti düzenlenen operasyonda, 85 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerdeki aramalarda 3 kilo 400 gram metamfetamin, 1 kilo 800 gram sentetik kannabinoid, 50 gram esrar, 20 uyuşturucu tablet, 30 yeşil reçeteli ilaç, 4 hassas terazi, 11 tabanca ve 3 tüfek ele geçirilmişti.

Diğer 2 şüpheli ise ifadelerinin alınmasının ardından salıverildi.

Diğer zanlılardan 2'si savcılık talimatıyla salıverildi, 11'i ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 10'unun daha tutuklanmasıyla soruşturmada tutuklu sayısı 72'ye yükseldi.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Bursa'daki uyuşturucu operasyonuyla ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 72'ye yükseldi - Son Dakika

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