Bursa'dan Çanakkale'ye giden lise öğrencileri şehitlikleri gezdi - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'dan Çanakkale'ye giden lise öğrencileri şehitlikleri gezdi

22.03.2022 16:04

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bursa İl Temsilciliği tarafından Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen organizasyonda, 435 lise öğrencisi Çanakkale'de şehitlikleri gezdi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bursa İl Temsilciliği tarafından Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen organizasyonda, 435 lise öğrencisi Çanakkale'de şehitlikleri gezdi.

Çanakkale savaşlarında şehit olan liselileri temsilen kollarına sarı kurdeleler takarak otobüslerle Bursa'dan yola çıkan öğrenciler, sabah namazını Eceabat Şehitler Camisi'nde kıldı.

Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı ve Seyit Onbaşı Anıtını ziyaret eden öğrenciler, şehitler için dua etti.

Lise öğrencileri gezi kapsamında Alçıtepe Hilal-i Ahmer Sağlık Müzesini de gezdi.

Öğrenciler, bir günlük gezinin ardından Bursa'ya döndü.

Bursa'dan Çanakkale'ye giden lise öğrencileri şehitlikleri gezdi
Bursa'dan Çanakkale'ye giden lise öğrencileri şehitlikleri gezdi
Bursa'dan Çanakkale'ye giden lise öğrencileri şehitlikleri gezdi

YORUMLAR
500
Ertuğrulgazi Lisesi öğrencileri geleneği bozmayarak yine bölge birincisi oldu Ertuğrulgazi Lisesi öğrencileri geleneği bozmayarak yine bölge birincisi oldu Şarkışla'da lise öğrencileri, Aşık Veysel'i andı Şarkışla'da lise öğrencileri, Aşık Veysel'i andı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'dan Çanakkale'ye giden lise öğrencileri şehitlikleri gezdi - Son Dakika


Son Dakika
16:27 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadına şiddet uygulayan bakıcı konuştu: Kendime hakim olamadım, pişmanım
16:23 Ayşegül Aktürk, saplantılı aşığı tarafından 17 bıçak darbesiyle öldürüldü! Zanlı müebbet hapis cezasına çarptırıldı
16:22 'Hugo' karakteriyle tanınan Tolga Abi yıllar sonra ortaya çıktı! Çocuğuyla hemen hemen aynı boyda
16:18 Düğünde ayakkabılarını çıkarıp dans etmeye başlayan kadın, tüm salonu pür dikkat kestirdi
16:02 Fahrettin Koca, Atatürk anıtına çelenk koymak için giderken yere düşürülen hekimden özür diledi!
15:54 Samsun'da barajlar doldu, 2 yıllık su birikti
15:38 Fulden Uras kötü haberi sosyal medyadan verdi! Kanserle mücadele ederken koronavirüse yakalandı
15:38 Kılıçdaroğlu grup toplantısında Bahçeli hakkında konuştu: Sen barajı geçemeyince nereye yüzeceksin?
15:34 Son Dakika! Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde yaşanan patlamada ağır yaralanan 2 polisimiz şehit düştü
15:26 Hayatını kaybeden annesinin külleriyle sırtına dövme yaptırdı! Yaşlı kadın eleştiri oklarının hedefi oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 17:02:58. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'dan Çanakkale'ye giden lise öğrencileri şehitlikleri gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement