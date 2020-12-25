Son dakika haber! Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Kovid-19 aşı çalışması için gönüllü oldu - Son Dakika

Son dakika haber! Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Kovid-19 aşı çalışması için gönüllü oldu
25.12.2020 13:29
Son dakika habere göre Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Sinovac firmasının geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için gönüllü oldu.
Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Sinovac firmasının geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için gönüllü oldu.
Bursa İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Yavuzyılmaz'ın, Çin Halk Cumhuriyeti merkezli Sinovac firması tarafından geliştirilen CoronaVac aşısının 3. faz uygulaması için gönüllü olduğunu bildirildi.
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