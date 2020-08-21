Son dakika haber: BURSA Kamyonun otomobile ve duvara çarpma anı kamerada

Son dakika gelişmesine göre Kamyonun otomobile ve duvara çarpma anı kameradaBURSA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, önce otomobile ardından da duvara çarptı.

Kamyonun otomobile ve duvara çarpma anı kamerada BURSA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, önce otomobile ardından da duvara çarptı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, öğle saatlerinde İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi İznik yolunda meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen sürücünün kontrolünden çıkan 41 NL 681 plakalı kamyon, önce karşı yönden gelen otomobile, ardından da duvara çarptı. Kamyonun kasasındaki toz alçılar, çarpmanın şiddetiyle yola saçıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kamyon sürücüsünün kazayı yara almadan atlattığı belirlendi. Kamyon, çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı. Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 10:36

Kaynak: DHA

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