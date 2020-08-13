Son dakika haber... Bursa'nın İnegöl ilçesindeki operasyonda, bombalı eylem hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ üyesinin...
Son dakika haberi: Bursa'nın İnegöl ilçesindeki operasyonda, bombalı eylem hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ üyesinin evinde üç patlayıcı düzeneği ele geçirildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki operasyonda, bombalı eylem hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ üyesinin evinde üç patlayıcı düzeneği ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 14:59
Kaynak: AA
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