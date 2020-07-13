Son dakika haber... Bursa sahilleri hafta sonu doldu taştı, mesafe ve maske kuralı unutuldu
Son dakika haberleri... Bursa sahilleri hafta sonu doldu taştı, mesafe ve maske kuralı unutuldu Bursa'da, hava sıcaklığının 30 dereceye kadar çıkmasıyla vatandaşlar sahile akın etti.
Bursa sahilleri hafta sonu doldu taştı, mesafe ve maske kuralı unutuldu
Bursa'da, hava sıcaklığının 30 dereceye kadar çıkmasıyla vatandaşlar sahile akın etti. Hafta sonu tatilini sahilde geçiren bazı vatandaşların, sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat etmediği görüldü.
Bursa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralına bazı kişilerin uymadığı görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, sosyal medya hesabından kentte vaka sayılarının artığı yönündeki uyarılarına rağmen bazı vatandaşlar sokağa maskesiz çıktı. Hava sıcaklığının 30 dereceye kadar çıkmasıyla birlikte Bursalılar Mudanya sahiline akın etti. Sahil boyunca yürüyüş yapan bazı vatandaşların maske ve mesafe kuralına dikkat etmediği görüldü.
Bakan Koca, geçtiğimiz günlerde, Mudanya ilçesindeki sahilden, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan kişilerin fotoğrafını 'Salgına karşı kaç kişiyiz?' notuyla paylaşmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 00:49 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Bursa sahilleri hafta sonu doldu taştı, mesafe ve maske kuralı unutuldu - Son Dakika
Son Dakika 00:35 Survivor'da büyük final öncesi adaya veda eden isim Berkan oldu 00:16 Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler 00:07 Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı 23:19 Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor 22:30 İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı 22:09 Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur 21:01 Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü 20:54 Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası iki farklı noktada gerginlik yaşandı 20:05 Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı 19:13 Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti 16:47 Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü 16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:19 Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti 16:10 Antalya'da kanalda yüzenler yılanlara aldırmıyor 16:08 Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı