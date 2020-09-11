Son dakika haber... BURSA Şoförün maske uyarısına uymayan yolcuya 900 TL ceza - Son Dakika

Şoförün maske uyarısına uymayan yolcuya 900 TL ceza

BURSA'nın İnegöl ilçesinde koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında trafik ekipleri, toplu taşıma araçlarını durdurup tek tek yolcuları saydı. Araçlardaki fazla yolcular indirildi.

Bursa Valiliği Hıfzıssıhha Kurulu'nun koronavirüs salgınına yönelik otobüs, dolmuş ve işçi servislerinde ayakta yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu taşınması kararının ardından Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bu yöndeki denetimleri sürüyor. İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, durdurdukları toplu taşıma araçlarında tek tek yolcuları saydı. Fazla yolcular indirilirken, bir araç şoförünün maske uyarısına uymayan Doğan T.'ye (28) 900 TL cezai işlem uygulandı.