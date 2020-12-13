Son dakika haberi! ÇANAKKALE - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bursa ve çevre illerde sessizliğin hakim olduğu gözlendi.

Kısıtlamadan dolayı Bursa'da vatandaşların kalabalık olarak bulunduğu meydanlar, caddeler ve yollarda sessizlik hakim oldu.

Polis ekiplerinin 30'u aşkın noktada uygulama noktalarında denetimleri sürüyor.

Eskişehir

Eskişehir'in en yoğun yerlerinden olan İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel, Sakarya ve Atatürk caddeleri ile Porsuk Bulvarı sokağa çıkma kısıtlamasıyla boş kaldı.

Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama kapsamı dışında tutulan çalışanların olduğu dikkati çekti.

Kentte belirlenen çok sayıda uygulama noktasında, polis ekiplerince kontroller gerçekleştiriliyor.

Balıkesir

Balıkesir'de başta Cumhuriyet Meydanı, Milli Kuvvetler, Edremit ve Vasıf Çınar caddeleri olmak üzere kent genelinde sessizliğin hakim olduğu görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik uygulaması yaparak, araçlardaki kişilerin izin belgelerinin olup olmadığını denetliyor.

Yalova

Yalova'da hafta içi en yoğun bölgeler olan 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı, sahil şeridi, park, cadde ve sokaklar, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.

Hafta sonu uygulanan kısıtlamanın son gününde de polis ekipleri birçok noktada uygulama yaparken, kısıtlamaya uymayanlara idari para cezası verildi.

Araç ve yayalar üzerinde denetimlerini sürdüren ekipler, çalışma iznine sahip iş yerleri ve paket servis yapan kuryelerle ilgili denetimlerine devam ediyor.

Bilecik

Kentte kısıtlamalar kapsamında sessizlik hakim olurken, işlek caddeler Atatürk Bulvarı ile Tevfikbey Caddesi boş kaldı.

Vatandaşları zaman zaman araç megafonlarından anonslarla uyaran emniyet ekipleri, oluşturdukları kontrol noktalarında denetim yapıyor.

Kütahya

Kütahya'da kentin en yoğun bölgelerinden Zafer Meydanı, Cumhuriyet, Asım Gündüz ve Adnan Menderes caddeleri ile Atatürk Bulvarı'nda sessizlik hakim oldu.

İşlek kavşaklarda ise polis ekipleri uygulama yapıyor.

Çanakkale

Çanakkale'de de sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uyduğu gözlendi.

Kentin işlek cadde ve sokakları boş kalırken, vatandaşların Çarşı Caddesi, Demircioğlu Caddesi ve Kordon Boyu'nda sessizlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin ana arterlerinde oluşturulan noktalarda denetimlerine devam ediyor.