Son dakika haber... Bursalı itfaiyeci kalp krizinden hayatını kaybetti - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi Mimarsinan İtfaiye Amirliği'nde görevli Akgümüş dün gece geçirdiği kalp krizi neticesinde vefat etti. Akgümüş, Yiğitler Mahallesi İbrahim Hakkı Hazretleri Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Değirmenönü Mezarlığı'nda toprağa verildi. Akgümüş için Mimarsinan İtfaiye Grup Amirliği'nde dua yapıldı. Mesut Akgümüş'ün ani ölümü ailesini ve itfaiye çalışanlarını hüzne boğdu. - BURSA

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