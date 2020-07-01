Son dakika haber | Bursalı şehit polis son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı - Son Dakika

Son dakika haber | Bursalı şehit polis son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Bursalı şehit polis son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı -16 gündür tedavi gördüğü yoğun bakımda şehit olan polis memuru memleketi Bursa'da toprağa verildi Burdur'da kimlik sorduğu sırada kaçan şüphelinin savurduğu tekmeden kurtulmak isterken düşüp başını duvara çarpan ve 16 gündür...

Bursalı şehit polis son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı

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-16 gündür tedavi gördüğü yoğun bakımda şehit olan polis memuru memleketi Bursa'da toprağa verildi

BURSA - Burdur'da kimlik sorduğu sırada kaçan şüphelinin savurduğu tekmeden kurtulmak isterken düşüp başını duvara çarpan ve 16 gündür tedavi gördüğü hastanede şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Selcan Akbaş bugün memleketi Bursa'da son yolculuğa uğurlandı.

Olay, 15 Haziran'da Burdur İli Bahçelievler Mahallesi'ndeki Gençlik Parkı'nda meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekibinde görevli polisler, iki şüpheliye kimlik sormak istedi. Polisin geldiğini gören şahıslar kaçmaya başladı. Motorundan inen polis memuru Selcan Akbaş kaçan şahsı yakalamak için arkasından koşmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında şüpheli, iddiaya göre polis memuru Selcan Akbaş'ı tekmelemeye çalıştı. Tekmeden kurtulmaya çalışan Akbaş dengesini kaybederek yere düşüp başını kaldırıma çarparak ağır yaralandı. 23 Haziran'dan bu yana Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören genç polis memuru sabaha karşı şehit düştü.

Bursa'da son yolculuğa uğurlandı

Şehit Polisin bugün ikindi namazına müteakip Mihraplı'da kılınacak cenaze namazının ardından Hamitler Şehitliği'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Şehit polis memuru Selcan Akbaş'ın cenazesi, Ankara'dan memleketi Bursa'ya getirildi.

Bekar olan Akbaş'ın Ankara'da olan annesi Zeliha ve babası Mustafa Akbaş'ın da cenazeyle birlikte geldiği bildirildi.

Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi 12. Güzel Sokak'taki şehit evine Türk bayrakları asıldı. Ev, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı.

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 19:01 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Bursalı şehit polis son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı - Son Dakika
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