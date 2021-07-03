Frutti Extra Bursaspor, Amerikalı pivot Kevarrius Hayes ile anlaştı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor, önemli bir transfere imza attı. Yeşil-beyazlı ekip, Amerikalı pivot Kevarrius Hayes'i transfer etti. Bursa ekibinden yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz Amerikalı pivot Kevarrius Hayes ile anlaşma sağladı. 2.06 boyundaki 1997 doğumlu 5 numara, geçtiğimiz sezon Fransız ekibi Asvel formasıyla, Fransa Ligi ve Fransa Kupası şampiyonluğu yaşadı." - BURSA