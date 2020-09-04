Son dakika haber | Bursaspor'un hazırlık maçına koronavirüs iptali - Son Dakika

Son dakika haber | Bursaspor'un hazırlık maçına koronavirüs iptali

Son dakika haberleri... Bursaspor'un bugün deplasmanda Karacabey Belediyespor ile oynayacağı hazırlık maçı, ev sahibi ekibin bir personelinde koronavirüs çıkması nedeniyle iptal edildi.

Son dakika haber | Bursaspor'un hazırlık maçına koronavirüs iptali, System.String[]

Bursaspor'un bugün deplasmanda Karacabey Belediyespor ile oynayacağı hazırlık maçı, ev sahibi ekibin bir personelinde koronavirüs çıkması nedeniyle iptal edildi.

Bursaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün saat 18.00'de Karacabey Belediyespor ile deplasmanda oynanması planlanan maçın, ev sahibinde bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Karacabey Belediyespor personeline geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.

Öte yandan, Bursaspor'un son yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı. 22 Ağustos'ta yapılan açıklamada, yeşil-beyazlı bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyurulmuş, bu sebeple Afyonkarahisar kampı gerçekleştirilememişti.

Karacabey, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 11:08 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haber | Bursaspor'un hazırlık maçına koronavirüs iptali - Son Dakika Spor

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