Son dakika haber! Büyük Çamlıca Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika

İlahilerin söylendiği ve duaların edildiği programın sonunda vatandaşlara lokum dağıtıldı.

Büyük Çamlıca Camisi İmam Hatibi İshak Danış'ın kıldırdığı akşam namazının ardından, sosyal mesafe kurallarına uyularak şehitler için mevlit ile Kur'an-ı Kerim okundu.

Büyük Çamlıca Camisi'nde, 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı düzenlendi.

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