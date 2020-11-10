Son dakika haber: Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Ege Üniversitesi Hastanesi

Son dakika haberler... Ege Üniversitesi Hastanesi Poliklinik girişinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okuyan sağlık çalışanları ve hastalardan görüntüler İZMİR - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı dolayısıyla Ege Üniversitesi Hastanesi...

Ege Üniversitesi Hastanesi Poliklinik girişinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okuyan sağlık çalışanları ve hastalardan görüntüler İZMİR - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı dolayısıyla Ege Üniversitesi Hastanesi bahçesinde bulunan Atatürk Anıtının bulunduğu yerde anma töreni düzenlendi. Sağlık çalışanları ve hastalar poliklinik girişinde ve hastane bahçesinde saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu her birlikte İstiklal Marşı okudular.

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