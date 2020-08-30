Atatürk Anıtı'na çelenk konulması

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla göndere bayrak çekilmesi

İstihbarat Binbaşı Ahmet Erbey'in konuşması Büyük Zafer'in 98'inci yıl dönümü

Hükümet Konağı Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu törende İstihbarat Binbaşı Ahmet Erbey, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Erbey, konuşmasında, Türk Kurtuluş Savaşı'nda, Yunan ordularına son darbeyi vuran, tarihe en büyük kesin sonuçlu zafer olarak geçen Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 98'inci yıl dönümünü kutlamak için toplandıklarını hatırlattı.

Bu zaferin Türk milletinin hürriyet ve istiklal mücadelesinin ölümsüz bir abidesi olarak demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşuna zemin hazırlamış ve bu zaferle eşsiz Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı özgürlük ateşinin yalnızca Türklerin değil dünyadaki ezilmiş bütün ulusların da hürriyet meşalesi olduğunu aktaran Erbey, "Bu nedenle bu bayram, Ulu Önder Atatürk'ün yaktığı özgürlük ateşinden esinlenen hürriyet aşığı tüm ulusların da bayramıdır. Bu zafer bir milletin kaderini değiştiren ve dünya tarih sayfalarına geçmiş ender bir zaferdir." dedi.

Törene, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, 49. Komando Tugay Komutanı Vekili Topçu Kıdemli Albay Ercan Aygündüz, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve diğer yetkililer katıldı.