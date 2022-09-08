Son dakika haber... Büyük zaferin 100'üncü yılında, Edirne'de yerli ve milli silahlar sergilendi - Son Dakika
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Son dakika haber... Büyük zaferin 100'üncü yılında, Edirne'de yerli ve milli silahlar sergilendi

08.09.2022 17:35
Son dakika haber... Büyük zaferin 100'üncü yılında, Edirne'de yerli ve milli silahlar sergilendi

Son dakika gündem haberi... EDİRNE'de, 'Büyük Taarruz' ve 'Başkomutan Meydan Muharebesi'nin 100'ncü yıl etkinlikleri kapsamında, Lozan Anıtı'nda askeri silah, araç ve teçhizat sergisi açıldı.

EDİRNE'de, 'Büyük Taarruz' ve 'Başkomutan Meydan Muharebesi'nin 100'ncü yıl etkinlikleri kapsamında, Lozan Anıtı'nda askeri silah, araç ve teçhizat sergisi açıldı. Sergide en yoğun ilgiyi Türk yapımı milli ve yerli silahlar çekti.

Edirne'de 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 'Büyük Taarruz' ve 'Başkomutan Meydan Muharebesi Savaşları'nın 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'ndeki Lozan Anıtı'nda askeri silah, araç ve teçhizat sergisi açtı. Halkın ilgi gösterdiği sergide en çok Türk yapımı milli ve yerli KNT-76 keskin nişancı tüfeği, MPT-76, milli piyade tüfeği ile Mini-İHA gözcü hava aracı dikkat çekti.

'TÜRK YAPIMI SİLAHLAR GURUR KAYNAĞI 'İstanbul'dan Edirne'ye sergiyi gezmeye ailesiyle gelen İbrahim Gül, Türk yapımı silahların gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Edirne güzel, tesadüfle silah sergisine de denk gelmiş olduk. Türk yapımı silahların olması ayrı gurur kaynağı. Çünkü bize mavzerler verdiler, hatta G-3 bile vermiyorlardı. O noktadan bu noktaya gelinmesi gayet güzel bir ilerleme olmuş. Daha da ilerleyecek olduğunu düşünüyoruz" dedi.'NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE'İngiltere'den Türkiye'ye tatilini geçirmeye gelen Emine Gül ise gurur duyduklarını belirterek, "Edirne'yi gezme fırsatı buldum. O fırsatta da bu güzelliği yakaladım. Çok gurur verici. Vatanım için canım feda. Uzun menzilli atarlar, bomba atarlar, hepsi gurur verici. 'Ne mutlu Türk'üm diyene' diyorum" ifadesini kullandı.'VATANDAŞLA İÇ İÇE OLMASI ÇOK GÜZEL'

Kocaeli'den gezi amacıyla gelen Serkan Adıyaman ise, "Edirne'yi bugün ailece gezelim dedik. Böyle de denk geldik silahların tanıtımına. Sürpriz oldu bizim açımızdan. Sergi gerçekten güzel. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Böyle bir şeyin de olabileceğine daha önceden inanmıyorduk. Güzel yani, böyle vatandaşla iç içe olması, askerimizin, silahımızı tanıtması, neler yapabildiğimizi görmemiz, bilgilendirme açısından güzel olmuş. Gezip gördüklerimin hepsi güzel. Biz de askerlik yaptık ama böyle bir şey görmemiştik. Açılmamız, vatandaşla iç içe olmamız gerçekten hoş oldu" dedi.


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Kaynak: DHA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Büyük zaferin 100'üncü yılında, Edirne'de yerli ve milli silahlar sergilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Büyük zaferin 100'üncü yılında, Edirne'de yerli ve milli silahlar sergilendi - Son Dakika
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