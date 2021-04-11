Son dakika haberi... Büyükçekmece'de 9 ton asetik anhidritin ele geçirildiği operasyon anı kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi... Büyükçekmece'de 9 ton asetik anhidritin ele geçirildiği operasyon anı kamerada

11.04.2021 12:30

Son dakika haberleri: BÜYÜKÇEKMECE'de düzenlenen operasyonda 8 adet tank içerisinde 4,5 ton eroin üretimine yetecek 9 ton asetik anhidrit ele geçirildi.

BÜYÜKÇEKMECE'de düzenlenen operasyonda 8 adet tank içerisinde 4,5 ton eroin üretimine yetecek 9 ton asetik anhidrit ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler T.K. ve E.K. tutuklanırken, operasyon anı kameralara yansıdı. Öte yandan ele geçirilen asetik anhidrit İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Maslak Kışlası'nda sergilendi. Sergilenen 9 ton asetik anhidrit maddesi havadan da görüntülendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışından temin ettikleri uyuşturucu madde imalatında kullanılan asetik anhidrit maddesini Türkiye'ye getirmek isteyen kişiler olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, şüpheli kişiler adına kayıtlı ithalat ve ihracat işlemleri yapan bir paravan şirket olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalarla paravan şirket ile hareket eden şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit etti. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet", "Uyuşturucu ve uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu ve uyarıcı madde üretiminde kullanılan, ithal ve imali resmi makamların iznine bağlı olan maddeyi ithal etmek, sevk etmek, nakletmek, depolamak veya ihraç etme" suçlarından soruşturma dosyası açıldı. Jandarma ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatları doğrultusunda şüphelilerin Türkiye'deki bağlantılarını ortaya çıkarmak için takibe başladı.

UYUŞTURUCU HAM MADDE YÜKLÜ TANKLAR 2 BİN 500 KİLOMETRE TAKİP EDİLDİ

Jandarma ekipleri, yurt dışından paravan şirket adına sevki yapılan uyuşturucu ham maddesini 2 bin 500 kilometre takip etti. Uyuşturucu ham madde yüklü tankların Türkiye'ye girmesiyle yakın takibe başlayan ekipler, ham maddenin Büyükçekmece'de bulunan uluslararası bir lojistik firmasına indirildiğini belirledi. Jandarma ekipleri, beşinci günün sonunda söz konusu ham maddenin sevk edilmek üzere bir TIR'a yüklendiğini tespit etti.

4 BUÇUK TON EROİN İMALATININ ÖNÜNE GEÇİLDİ

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararına istinaden harekete geçen ekipler, TIR'a baskın düzenledi. Jandarma ekiplerince T.K. ve E.K. isimli şüpheliler etkisiz hale getirildikten sonra TIR'da yapılan aramalarda 8 adet tank içerisinde 9 ton sıvı madde ele geçirildi. Ele geçirilen sıvı madde İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat biriminin test cihazı ile yapılan analizinde asetik anhidrit maddesi olduğu tespit edildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından 4 buçuk ton eroin üretilebilecek toplam 9 ton asetik anhidrit maddesi ele geçirilirken, T.K. ve E.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Bu kapsamda en az 4,5 ton eroin imalatı önlenerek terörün finansmanının da engellenmesi sağlandı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLERGözaltına alınan şüpheliler T.K. ve E.K., jandarmadaki sorgulamalarında asetik anhidrit maddesini Van'a teslim edilmek üzere götüreceklerini ve burada uyuşturucu madde imalatında kullanacaklarını itiraf etti. T.K. ve E.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan ele geçirilen asetik anhidrit  İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Maslak Kışlası'nda sergilendi. Sergilenen 9 ton asetik anhidrit maddesi havadan da görüntülendi.

(Fotoğraf)


- İstanbul
Son dakika haberi... Büyükçekmece'de 9 ton asetik anhidritin ele geçirildiği operasyon anı kamerada
Son dakika haberi... Büyükçekmece'de 9 ton asetik anhidritin ele geçirildiği operasyon anı kamerada
Son dakika haberi... Büyükçekmece'de 9 ton asetik anhidritin ele geçirildiği operasyon anı kamerada
Son dakika haberi... Büyükçekmece'de 9 ton asetik anhidritin ele geçirildiği operasyon anı kamerada
Son dakika haberi... Büyükçekmece'de 9 ton asetik anhidritin ele geçirildiği operasyon anı kamerada
Son dakika haberi... Büyükçekmece'de 9 ton asetik anhidritin ele geçirildiği operasyon anı kamerada
Son dakika haberi... Büyükçekmece'de 9 ton asetik anhidritin ele geçirildiği operasyon anı kamerada
Son dakika haberi... Büyükçekmece'de 9 ton asetik anhidritin ele geçirildiği operasyon anı kamerada
Son dakika haberi... Büyükçekmece'de 9 ton asetik anhidritin ele geçirildiği operasyon anı kamerada
Son dakika haberi... Büyükçekmece'de 9 ton asetik anhidritin ele geçirildiği operasyon anı kamerada
Son dakika haberi... Büyükçekmece'de 9 ton asetik anhidritin ele geçirildiği operasyon anı kamerada
Son dakika haberi... Büyükçekmece'de 9 ton asetik anhidritin ele geçirildiği operasyon anı kamerada
Son dakika haberi... Büyükçekmece'de 9 ton asetik anhidritin ele geçirildiği operasyon anı kamerada
Son dakika haberi... Büyükçekmece'de 9 ton asetik anhidritin ele geçirildiği operasyon anı kamerada
Son dakika haberi... Büyükçekmece'de 9 ton asetik anhidritin ele geçirildiği operasyon anı kamerada

Büyükçekmece, Uyuşturucu, Jandarma, Eroin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Büyükçekmece'de 9 ton asetik anhidritin ele geçirildiği operasyon anı kamerada - Son Dakika


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