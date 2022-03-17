Son dakika haber... Büyükçekmece'de bir kişi tartıştığı babasını öldürdü - Son Dakika
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Son dakika haber... Büyükçekmece'de bir kişi tartıştığı babasını öldürdü

17.03.2022 19:36
Son dakika haber... Büyükçekmece'de bir kişi tartıştığı babasını öldürdü

Son dakika habere göre Büyükçekmece'de tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldüren kişi gözaltına alındı.

Büyükçekmece'de tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldüren kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'ndeki evlerinde babası H.T ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışan Ş.T, tabancayla babasını vurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, H.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ş.T, polis tarafından gözaltına alındı.

Ceset, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

YORUMLAR
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Büyükçekmece, Hürriyet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Büyükçekmece'de bir kişi tartıştığı babasını öldürdü - Son Dakika


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