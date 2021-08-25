Son dakika gündem: BÜYÜKÇEKMECE'DE EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA İLE AZMETTİRMEKLE SUÇLANAN BABAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'de boşanma aşamasında olduğu eşi Derya Aslan'ı (32) tabanca ile öldürdüğü iddia edilen Sami Aslan'ın (32) "Eşi Kasten Öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Oğlu Sami Aslan'ı öldürmeye azmetttirmekle suçlanan baba Mehmet Sırrı Aslan'ın (58) da 'Töre saiki ile öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi. İddianame kabul edildi, şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianamede şüpheli Sami Aslan'ın geçen yıl 29 Temmuz'da boşanma aşamasında olduğu eşi Derya'yı barışma bahanesiyle ağabeyinin evinden aracıyla alıp olay mahalline getirerek ele geçirilemeyen tabanca ile ateş ettiği belirtildi. Uzak mesafeden kafa bölgesine iki el, yakın mesafeden batın bölgesine bir el ateş etmesi suretiyle eşinin ölümüne sebebiyet verdiğinin belirtildiği iddianamede şüpheli Mehmet Sırrı Aslan'ın da azmettirme suretiyle suça iştirak ettiğinin anlaşıldığı kaydedildi.

"BANA 'BEN KIZ KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜM HABERİN OLSUN' DEDİ"

Maktul Derya Aslan'ın ağabeyi müşteki Mehmet Akın'ın ifadesine de iddianamede yer verildi. Mehmet Akın ifadesinde, "Sami Aslan isimli şahıs gelip Derya'yı alıp gitti. Gittikten 1 saat sonra bende kayıtlı olmayan bir numaradan aradı beni. Bana 'Ben kız kardeşini öldürdüm haberin olsun' dedi. Ben de 'Sen nasıl bunu yaparsın, nerde yaptın?' dedim. Kendisi 'Çakmaklı'da' dedi ve telefonu kapattı. Ardından beni aradığı numarayı aradım. Telefonu açan kişi 'Ben ticari taksiyim, telefonu istedi ben de verdim. Sizi aradı ' dedi. Sami Aslan'ın birçok suç kaydı vardı. Sami çocuklarıyla da ilgisiz biriydi. Çocuklar babalarından korkuyordu" dediği belirtildi. Maktul Derya Aslan'ın diğer ağabeyi Yılmaz Akın'ın iddianamede tanık olarak ifadesine yer verdildiği belirtildi. Yılmaz Akın'ın "Biz iyi niyetimizin ve maktul kardeşim Derya'nın çocuklarına olan düşkünlüğünün kurbanı olduk" dediği kaydedildi.

"AZMETTİRDİĞİM İDDİALARI ASILSIZ"

Şüpheli Sami Aslan'ı azmettirdiği iddia edilen şüpheli babası Mehmet Sırrı Aslan'ın da ifadesinde, " Cinayetten, oğlumun büyük eşim Latife'nin yanına gelerek olayı anlatıp gidip teslim olacağını söylemesi ve bunun üzerine eşimin beni aramasıyla haberdar oldum. Sami'yi cinayete azmettirdiğim iddiaları asılsızdır" dediği belirtildi.

YUNANİSTAN'DA YAKALANDI

İddianamede şüpheli Sami Aslan'ın hakkında "Eşi kasten öldürme" suçundan hakkında yakalama kararı çıkarıldığı, firari şüphelinin Yunanistan interpol birimlerince yakalanarak tutuklandığı iadesine yönelik talepname hazırlandığı ve sonucunun beklenildiğine yer verildi. Savcı Sami Aslan'ın "Eşi Kasten Öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini isterken, babası Mehmet Sırrı Aslan'ın "Töre saiki ile öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti. İddianame kabul edildi, şüpheliler önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.