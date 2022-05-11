Son dakika haber... Büyükçekmece'de hurda metal yüklü kamyon devrildi; o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Büyükçekmece'de hurda metal yüklü kamyon devrildi; o anlar kameraya yansıdı

11.05.2022 16:59
Son dakika haber... Büyükçekmece'de hurda metal yüklü kamyon devrildi; o anlar kameraya yansıdı

Son dakika haberler: Büyükçekmece'de hurda metal taşıyan bir kamyon, kavşaktan döndüğü esnada devrildi.

Büyükçekmece'de hurda metal taşıyan bir kamyon, kavşaktan döndüğü esnada devrildi. Kaza sonrasında yolun bir şeridi trafiğe kapanırken, yaşanan o anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 15.45 sıralarında Büyükçekmece TEM bağlantı yolu mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre hurda metal yüklü bir kamyon, virajdan dönmek isterken römorkun yan yatması sonucunda devrildi. Kaza sonrasında TEM bağlantı yolunun bir şeridi trafiğe kapanırken, iş makineleri ile enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı ise çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasın yansıdı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Ehliyetsiz sürücünün kullandığı minibüs sulama kanalına uçtu: 3 yaralı Ehliyetsiz sürücünün kullandığı minibüs sulama kanalına uçtu: 3 yaralı Son dakika haberi... Çocuğun hafif ticari aracın altında kaldığı kaza kamerada Son dakika haberi... Çocuğun hafif ticari aracın altında kaldığı kaza kamerada

Büyükçekmece, Metal, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Büyükçekmece'de hurda metal yüklü kamyon devrildi; o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika


Son Dakika
16:55 İlyas Salman'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Nagehan'ı görmek beni de üzdü ama hata kredisi tanımadık
16:55 Gezi Davası'nın hâkiminin eşi hakkında "FETÖ itirafçısı" ifadesi kullanan İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması başlatıldı
16:48 Paraguaylı Savcı Marcelo Pecci balayında silahlı saldırı sonucu öldürüldü!
16:46 İçişleri Bakanlığı, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu! Sığınmacılara yönelik sözleri sebep gösterildi
16:40 Suudi Arabistan Petrol Bakanı Prens Selman: Dünya her düzeyde enerji kapasitesinin tükenmesiyle karşı karşıya
16:13 ABD'de 40 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon yüzde 8,3'e geriledi
16:04 Fernando Muslera: Kadıköy'deki şampiyonluğu unutamıyorum
16:00 Arkadaşlarına veda notu bırakıp, Karadeniz'e atladı: Yusuf'un hazin sonu
15:56 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan hakkında tahliye kararı
15:52 Aldatıldığı için Cem Belevi'den ayrılan İrem Derici'den manidar şarkı paylaşımı: Gücümü bulamıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 17:06:52. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Büyükçekmece'de hurda metal yüklü kamyon devrildi; o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement