Son dakika haber... Büyükçekmece'de hurda metal yüklü kamyon devrildi; o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

Büyükçekmece'de hurda metal taşıyan bir kamyon, kavşaktan döndüğü esnada devrildi. Kaza sonrasında yolun bir şeridi trafiğe kapanırken, yaşanan o anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 15.45 sıralarında Büyükçekmece TEM bağlantı yolu mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre hurda metal yüklü bir kamyon, virajdan dönmek isterken römorkun yan yatması sonucunda devrildi. Kaza sonrasında TEM bağlantı yolunun bir şeridi trafiğe kapanırken, iş makineleri ile enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı ise çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasın yansıdı. - İSTANBUL