Son dakika haber | Büyükçekmece'de iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Büyükçekmece'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

Büyükçekmece'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olay, saat 21.30 sıralarında Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi Ülker Sokak'ta yaşandı. Aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışmada 1 kişi öldü biri kadın 3 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alınırken olay yeri inceleme ekipleri yerlerde bulunan boş kovanlar ve kesici aletler üzerinde inceleme yaptı. Polis ekipleri olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 23:51

Kaynak: İHA

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