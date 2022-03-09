Büyükçekmece'de korkutan çatı yangını - Son Dakika
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Büyükçekmece'de korkutan çatı yangını

09.03.2022 10:12

Büyükçekmece'de korkutan çatı yangını Dumanları gören kadın köpeğiyle son anda dışarıya çıktı Büyükçekmece'de 4 katlı bir binanın çatı katında şömine nedeniyle yangın çıktı.

Büyükçekmece'de korkutan çatı yangını

Dumanları gören kadın köpeğiyle son anda dışarıya çıktı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de 4 katlı bir binanın çatı katında şömine nedeniyle yangın çıktı. Çıkan yangının dumanlarını gören kadın köpeğiyle kendisini son anda dışarıya attı.

Olay Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çatı katında saat 09.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre şömine bacası nedeniyle bir anda alevler yükseldi. Ev sahibi kadın dumanları görünce kendisini köpeğiyle birlikte dışarı attı. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Olayı gören Şenol Kılıçkaya, "Herhalde şömine yakmışlar ondan çıkmış. Zayiat yok şu anda" dedi.

Büyükçekmece'de korkutan çatı yangını
Büyükçekmece'de korkutan çatı yangını
Büyükçekmece'de korkutan çatı yangını

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Büyükçekmece, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de korkutan çatı yangını - Son Dakika


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