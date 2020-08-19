Büyükçekmece sahilindeki kafe ve lokantalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetlendi.

Kaymakam Mehmet Özel, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, polis ve zabıta ekipleriyle "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

Denetimlerde, iş yeri sahiplerine ve vatandaşlara maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulunan Özel, işletmecilerden dükkanlarında aldıkları önlemlerle ilgili bilgi aldı.

Kaymakam Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının talimatıyla bir toplu denetim daha gerçekleştirdiklerini söyledi.

İlçede ve İstanbul'da her gün sektörlere göre farklı denetimler yaptıklarını ve denetimin sonuçlarını paylaştıklarını belirten Büyükçekmece Kaymakamı Özel, şöyle devam etti:

"Bugün bütün sektörlere yönelik yani lokantalar, kafeler ayrıca kuaför salonları, berberler, toplu ulaşım araçları, otobüsler ve minibüslerde yani insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda toplu denetim yapıyoruz. Denetimlerde, maske ve mesafe kurallarına uyulmasına dikkat ediyoruz.

İşletmelerimize de rehberlik etmek istiyoruz. Vatandaşlarımızda bu konuda bir farkındalık yaratmak bilinç oluşturmak amacıyla yapılan denetimler bunlar. Bu denetimlerde arkadaşlarımız hangi kurallara riayet edeceklerini özellikle işletmelerimize ve vatandaşlarımıza anlatıyorlar. Salgınla mücadelede başarıya ulaşmak ancak temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymakla mümkün olur."