Son dakika haber! Büyükçekmece'de polisin ayağını ezerek kaçan sürücü, açılan uyarı ateşiyle hayatını kaybetti - Son Dakika

Büyükçekmece "dur" ihtarına uymayıp araçla polisin ayağını ezerek kaçan sürücü, açılan uyarı ateşi sırasında hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde Hadımköy Yolu Caddesi'nde uygulama yaptıkları sırada, şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi. Uygulama noktasına yaklaşan araca, durması yönünde sesli ve ışıklı uyarı yapıldı.

Uyarıları dikkate almayan sürücü, hızını artırıp aracı ekiplerin üzerine sürerek, bir polis memurunun ayağının üzerinden geçti. Polis memuru yaralanırken, ekipler de aracın durması için uyarı ateşi açtı.

Uygulama noktasına yakın bir mesafede duran aracı kontrol eden ekipler, 5 kişinin bulunduğu araçta sürücü E.E'nin yaralandığını tespit etti.

Yaralı sürücü, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde yapılan incelemede, kullanıma hazırlanmış 3 narkotik madde ve ruhsatsız silah ele geçiren ekipler, araştırmalarda E.E'nin "uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu madde kullanma, kasten yaralama ve hırsızlık" başta olmak üzere çeşitli suçlardan 8 kaydının olduğunu, alkollü ve ehliyetsiz araç kullandığını tespit etti.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.