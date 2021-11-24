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Son dakika haber: Büyükçekmece'de "seçmen usulsüzlüğü" davasında müştekilerin dinlenilmesine devam edildi - Son Dakika

Son dakika haber: Büyükçekmece'de "seçmen usulsüzlüğü" davasında müştekilerin dinlenilmesine devam edildi

24.11.2021 14:30
Son dakika haber: Büyükçekmece'de "seçmen usulsüzlüğü" davasında müştekilerin dinlenilmesine devam edildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Büyükçekmece'de 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimler öncesinde bazı vatandaşların adreslerini bilgi ve onayları dışında ikamete uygun olmayan yerlere taşıdıkları ve bu konuda talimat verdikleri iddiasıyla aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile yardımcılarının da olduğu...

Büyükçekmece'de 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimler öncesinde bazı vatandaşların adreslerini bilgi ve onayları dışında ikamete uygun olmayan yerlere taşıdıkları ve bu konuda talimat verdikleri iddiasıyla aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile yardımcılarının da olduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar katılmazken sanıkların avukatları ile bir kısım müşteki duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen müşteki Aylin Adatepe, Hasan Akgün'ü belediye başkanı olması, yardımcılarını da görevleri nedeniyle tanıdığını, diğer sanıkları ise tanımadığını belirterek, nüfus değişikliği talebinde bulunmadığını, bahse konu adreste oturmadığını ve şikayetçi olduğunu belirtti.

Müştekilerden Bora Demirdelen, nüfus müdürlüğüne adres değişikliği talebinde bulunmadığını, adres değişikliği formuyla ilgili bilgisinin olmadığını ifade ederek, şikayetçi olduğunu söyledi.

Müşteki Ceydanur Tekin de sanıkları tanımadığını, 2018 yılında Büyükçekmece İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne giderek adres değişikliği talebinde bulunmadığını, formdaki imzanın kendisinin olmadığını anlatarak, adresinin bilgisi olmadan değiştirildiği için şikayetçi olduğunu kaydetti.

Mahkeme heyeti, suçtan zarar görme ihtimallerine binaen adres değişikliği formunda isimleri olan kişilere duruşma için davetiye çıkartılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığının 17 Ocak 2019'da Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi sunduğu, dilekçe ekindeki listede Büyükçekmece sınırları içerisinde ikamet etmeyen bazı kişilerin ilçede kayıtlı göründüğünün belirtildiği anlatılıyor.

Adres taşıma yönündeki işlemlerin Büyükçekmece İlçe Nüfus Müdürlüğünde görevli sanık Mehmet Özgür Samanlı tarafından yapıldığı, sanığın Büyükçekmece Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yaparken yeni kimlik projesi kapsamında ilçe nüfus müdürlüğünde geçici olarak görevlendirildiği ve 12 Nisan 2017'de göreve başladığının tespit edildiği kaydedilen iddianamede, soruşturmaya konu adreslerin bir kısmının boş, bir kısmının inşaat halinde olduğu, bazılarının ikamete uygun olmadığı, bazılarında ise başka kişilerin ikamet ettiğinin anlaşıldığı aktarılıyor.

İddianamede, 33 adresten 23'ünün arsa, 2'sinin çocuk parkı, birinin anaokulu, birinin hafriyat çalışması yapılan alan, birinin ahır, ikisinin tır garajı, ikisinin iş yeri, birinin ise sokaktan girişi bulunmadığının tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, "İkamete uygun olmadığı tespit edilen 33 adreste toplam 249 kişinin ikamet kaydının bulunduğu, bu kişilerden 155'inin 31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde Büyükçekmece'de seçmen kayıtlarının bulunduğu, 124'ünün oy kullandığı, 56'sının seçimler öncesinde Büyükçekmece'ye adres nakli yaptırdıkları, seçmen listelerinin kesinleşmesinin veya seçimlerin yapılmasının ardından eski adreslerine tekrar adres nakli yaptırdıkları, 56 kişiden 29'unun seçimlerde oy kullandığı anlaşılmıştır." bilgisi yer alıyor.

Veri girişi, adresler üzerinde değişiklik ve düzeltme yapma yetkisi ile görevinin Büyükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait olduğu, gerçekte var olmayan, bina ya da ikamete elverişli yapı bulunmayan adreslere ilişkin numarataj işlemler bakımından belediye tarafından gerekli güncellemelerin yapılmadığı, bu nedenle adreslerin ikamet kaydı yapılabilir adresler olarak görüldüğü, bu adreslerin çoğuna sanık Samanlı tarafından ikamet kaydı yapıldığı ifade edilen iddianamede, 6 sanığın imar ve şehircilik müdürlüğünde görev yaptığı anlatılıyor.

İddianamede, adres taşıma işlemleri yapılan kişilerin bilgileri dışında adreslerinin taşındığı anlatılarak, sahte adres beyan formalarının sanık Mehmet Özgür Samanlı tarafından düzenlendiği ifade ediliyor.

İddianamede, sanık Samanlı'nın eylemlerini Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve belediye başkan yardımcıları Ömer Kazancı, Adem Yazır, Nuraydın Sak, Başak Sancar, Mehmet Başaran'ın yönlendirmesiyle gerçekleştirdiği belirtiliyor.

İddianamede, kamu görevlisi olan sanıklar Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ömer Kazancı, Nuraydın Sak, Adem Yazır, Başak Sancar, Mehmet Başaran, Erdem Sunaçoğlu, Argun Saygı, Şenay Güveç, Yonca Çebi, Sıtkı Bıçakçı, Ayşın Kuzucu ve Mehmet Özgür Samanlı ile kamu görevlisi olmayan sanıklar Ömer Çebi, Yusuf Akgün, Arif Akgün, Osman Doğan, Mecit Başalmaz, Talat Üstündağ ve Ayhan Ocakbaşı'nın "zincirleme olarak resmi belgede sahtecilik" ve "seçme yeterliliği olmayanları seçmen kütüğüne kayıt ettirme", "seçmen listesini sahte olarak tanzim etme, bozma, çalma veya yok etme" suçlarından ayrı ayrı 4 yıldan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Büyükçekmece Belediye Başkanı, Büyükçekmece, Hasan Akgün, 31 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Büyükçekmece'de 'seçmen usulsüzlüğü' davasında müştekilerin dinlenilmesine devam edildi - Son Dakika


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