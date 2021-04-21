Son dakika haber! Büyükçekmece'de siyanürle hayvanları telef eden sanıklar hakkında karar verildi - Son Dakika

İstanbul Büyükçekmece'de, siyanür içeren atık maddeyi yol kenarına dökerek koyun ve tavukların ölümüne neden olan Ramazan Kuru ve Bülent Günoğlu hakkında karar verildi. Mahkeme, sanıkları 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Büyükçekmece'de siyanür içeren atık maddeyi yol kenarına dökerek, 9 koyun ve çok sayıda tavuğun telef olmasına sebep olan şirket yetkilisi Ramazan Kuru ve tanker şoförü Bülent Günoğlu'nun yargılandığı dava karara bağlandı. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya, sanık Bülent Günoglu ile Ramazan Kuru ve avukatları katıldı.

Mahkemeye heyeti, Bülent Günoğlu ve Ramazan Kuru'ya iyi hal indirimi uygulayarak, 'hayvanlara zarar verecek şekilde çevreyi kasten kirletmek' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası ile bin 660 lira adli para cezasına çarptırdı.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 3 Nisan 2018 yılında gerçekleşen olay anlatıldı. İddianamede atık madde taşımacılığı yapan bir vidanjör şirketi yetkilisi Ramazan Kuru, başka bir nakliyat şirketinde çalışan tanker şoförü Bülent Günoğlu'nu arayarak kendi araçlarının arızalandığını, bir şirketin atık suyunu kendisinin yükleyip gerekli yere boşaltmasını istediğine yer verildi. Ancak Günoğlu'nun Büyükçekmece civarında aracı durdurarak bir miktar atık maddeyi yol kenarına boşalttığı belirtildi. Aynı gün orada koyunlarını otlatan Halim Yenici'nin bir süre sonra 9 koyununun ve tavukların telef olduğunu gördüğü ve Yenici'nin durumu yetkililere bildirmesi üzerine numune alınan sıvının da siyanür olduğu tespit edildiği anlatıldı.

Savcılık, Ramazan Kuru ve Bülent Günoğlu'nun atılı suç işleme kararını birlikte aldıklarını belirtilerek, 'hayvanlara zarar verecek şekilde çevreyi kasten kirletmek' suçundan 5 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası ve bin gün adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep etti. - İSTANBUL