Büyükçekmece'de yangın çıkan binada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de yangın çıkan binada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

26.03.2022 19:53

Büyükçekmece'de yangın çıkan binada mahsur kalan 4 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Büyükçekmece'de yangın çıkan binada mahsur kalan 4 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Dizdariye Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi, itfaiye görevlilerince kurtarıldı.

İtfaiye, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Büyükçekmece'de yangın çıkan binada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Büyükçekmece'de yangın çıkan binada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Büyükçekmece'de yangın çıkan binada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Büyükçekmece'de yangın çıkan binada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

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Kaynak: AA

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