Üye Girişi
Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 15 kişiye idari para cezası uygulandı - Son Dakika

Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 15 kişiye idari para cezası uygulandı

14.08.2021 19:15
Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 15 kişiye idari para cezası uygulandı, System.String[]

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü çalışma programı kapsamında 27 kişilik ekiple Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı ticari balık avcılığı ve Amatör Balık avcılığı yapanlara yönelik denetim yapıldı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü çalışma programı kapsamında 27 kişilik ekiple Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı ticari balık avcılığı ve Amatör Balık avcılığı yapanlara yönelik denetim yapıldı. Denetimler kapsamında yaklaşık 1 ton muhtelif balık tekrar doğal yaşamlarına bırakıldı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü çalışma programı kapsamında Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Büyükçekmece İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Su Ürünleri kontrol görevlileri, İBB Zabıta Daire Başkanlığı, Deniz Zabıta Amirliği, Büyükçekmece Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri ve sivil toplum örgütleri, İsobder Balıkçılar Derneği ekiplerinin gözlem amaçlı katılımıyla birlikte 27 kişilik ekiple Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı ticari balık avcılığı ve Amatör Balık avcılığı yapanlara yönelik denetim ve kontroller yapıldı.

Yapılan denetimlerde kullanımı uygun olmayan 15 takım olta, 1 adet tırıvırı - paraşüt ağ, 40 adet çok iğneli küspe, 5 metre boyunda büyük boy pinter ağ, 2 bin 800 metre uzatma misina ağına el konuldu.

Ağlarının içinde bulunan ve canlı oldukları tespit edilen yaklaşık olarak 1 ton ağırlığında muhtelif balıklar tekrar doğal yaşam alanları olan iç sulara bırakıldı.

El konulan istihsal av malzemeleri, mülkiyeti kamuya geçirilmesi için Arnavutköy ilçe Müdürlüğü deposuna yeddi - emin olarak kaldırıldı. Denetimler kapsamında 15 kişi hakkında idari para cezası uygulandı.

(Zöhre Alagöz/İHA)

Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 15 kişiye idari para cezası uygulandı
Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 15 kişiye idari para cezası uygulandı
Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 15 kişiye idari para cezası uygulandı
Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 15 kişiye idari para cezası uygulandı
Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 15 kişiye idari para cezası uygulandı
Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 15 kişiye idari para cezası uygulandı
Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 15 kişiye idari para cezası uygulandı
Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 15 kişiye idari para cezası uygulandı
Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 15 kişiye idari para cezası uygulandı
Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 15 kişiye idari para cezası uygulandı
Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 15 kişiye idari para cezası uygulandı
Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 15 kişiye idari para cezası uygulandı
Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 15 kişiye idari para cezası uygulandı
Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 15 kişiye idari para cezası uygulandı
Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 15 kişiye idari para cezası uygulandı
Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 15 kişiye idari para cezası uygulandı
Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 15 kişiye idari para cezası uygulandı
Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 15 kişiye idari para cezası uygulandı
Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 15 kişiye idari para cezası uygulandı
Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 15 kişiye idari para cezası uygulandı
Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 15 kişiye idari para cezası uygulandı
Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 15 kişiye idari para cezası uygulandı

Büyükçekmece Gölü, Büyükçekmece, İstanbul, Tarım, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 15 kişiye idari para cezası uygulandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İngiltere'yi karıştıran sevinç! Çağlar'ın arkadaşı Vardy, rakip tribüne yaptığı hareketle tepki çekti 19:09 İngiltere'yi karıştıran sevinç! Çağlar'ın arkadaşı Vardy, rakip tribüne yaptığı hareketle tepki çekti Düşen yangın uçağının barajdan su aldığı son görüntüleri ortaya çıktı 18:54 Düşen yangın uçağının barajdan su aldığı son görüntüleri ortaya çıktı Kahramanmaraş'ta 8 kişinin yaşamını yitirdiği uçağın düşme anı kamerada 17:47 Kahramanmaraş'ta 8 kişinin yaşamını yitirdiği uçağın düşme anı kamerada
Üst geçidi kullanmadığı için Cuma namazına giderken hayatını kaybetti! 16:53 Üst geçidi kullanmadığı için Cuma namazına giderken hayatını kaybetti! Bergen'i kimin canlandıracağı sonunda belli oldu! Bergen filminin yeni başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah oldu 16:18 Bergen'i kimin canlandıracağı sonunda belli oldu! Bergen filminin yeni başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah oldu Taksim'de kontrolsüz müdahale! Zabıtanın seyyar satıcı kadına uçan tekme attığı anlar kameraya yansıdı 15:51 Taksim'de kontrolsüz müdahale! Zabıtanın seyyar satıcı kadına uçan tekme attığı anlar kameraya yansıdı
Son Dakika: Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı bilinmeyen nedenle düştü! 15:13 Son Dakika: Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı bilinmeyen nedenle düştü! İran sınırında Mehmetçik'ten gelen cevap Bakan Akar'ı memnun etti: Biz buradayken kimse ülkemize giremez 14:53 İran sınırında Mehmetçik'ten gelen cevap Bakan Akar'ı memnun etti: Biz buradayken kimse ülkemize giremez

Son Dakika Haberleri
17:54 Fenerbahçe'nin yeni ismi Min-Jae Kim, savunmadaki yeni partneri Szalai ve takım arkadaşlarıyla tanıştı
17:47 Kahramanmaraş'ta 8 kişinin yaşamını yitirdiği uçağın düşme anı kamerada
17:11 Damatlık ve gelinlik yerine Galatasaray forması giydiler
16:57 "Soğuk Çay" tartışması kanlı bitti! İşletme sahibi, tartıştığı kadını öldürdü
16:52 Üst geçidi kullanmadığı için Cuma namazına giderken hayatını kaybetti!
16:46 Messi'nin burnunu sildiği peçete satışa çıktı! Değeri 1 milyon Arjantin pesosu (10 bin dolar)
16:44 Kahramanmaraş'ta düşen uçak alev alev yandı! Görüntüler helikopter kamerasında
16:33 Min-Jae Kim transferi sonrası Fenerbahçe, Güney Kore gündeminde!
16:17 Bergen'i kimin canlandıracağı sonunda belli oldu! Bergen filminin yeni başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah oldu
16:16 Manchester United beğeni topladı! Bruno 60 dakikada 3 gol attı, Pogba 68 dakikada 4 asist yaptı
Son Dakika: Türkiye'de 14 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 145 kişi vefat etti, 19 bin 949 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 14 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 145 kişi vefat etti, 19 bin 949 yeni vaka tespit edildi         
19:26
Hafta içi İstanbul'a gelecek Batshuayi'nin Beşiktaş'a 1 yıllık maliyeti 5.4 milyon euro Hafta içi İstanbul'a gelecek Batshuayi'nin Beşiktaş'a 1 yıllık maliyeti 5.4 milyon euro         
18:54
8 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının enkazına ulaşıldı! Sadece kuyruğu sağlam kalmış 8 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının enkazına ulaşıldı! Sadece kuyruğu sağlam kalmış         
18:28
"Soğuk Çay" tartışması kanlı bitti! İşletme sahibi, tartıştığı kadını öldürdü         
16:57
Minik Elif'i kurtardı, kendisi sele kapılıp can verdi Minik Elif'i kurtardı, kendisi sele kapılıp can verdi         
16:49
Zihinsel engelli kişiye kahvede cinsel saldırı! İşletmeci tutuklandı Zihinsel engelli kişiye kahvede cinsel saldırı! İşletmeci tutuklandı         
15:55
Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı         
15:35
Galatasaray Başkanı Burak Elmas sözünü yerine getiriyor! Kulübe 100 milyon dolar verecek sponsoru buldu Galatasaray Başkanı Burak Elmas sözünü yerine getiriyor! Kulübe 100 milyon dolar verecek sponsoru buldu         
14:54
Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu         
14:35
Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar         
12:17
Cinayetten suçlaması ile tutuklandı, beraatı sonrası cinayete kurban gitti Cinayetten suçlaması ile tutuklandı, beraatı sonrası cinayete kurban gitti         
11:33
Elçin Sangu'nun yeni imajı Sinem Kobal'a benzetildi Elçin Sangu'nun yeni imajı Sinem Kobal'a benzetildi         
11:09
Son Dakika: Karadeniz'de acı haber! Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi Son Dakika: Karadeniz'de acı haber! Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi         
09:02
Eğlenmeye gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı kurşun yağmuruna tuttu Eğlenmeye gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı kurşun yağmuruna tuttu         
08:54
Grinin 50 Tonu'nun yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti Grinin 50 Tonu'nun yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti         
23:42
Neredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü Neredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü         
23:14
Süpermarkette öpüşen kadınlar, iki çocuk babası adamın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı Süpermarkette öpüşen kadınlar, iki çocuk babası adamın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı         
21:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2021 19:37:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 15 kişiye idari para cezası uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement