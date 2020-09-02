Son dakika haber! BÜYÜKÇEKMECE  GÖLÜ SİSTEN KAYBOLDU - Son Dakika

Son dakika haber! BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ SİSTEN KAYBOLDU

Gelen son dakika haberlerine göre Büyükçekmece'de sis, sürücülere zor anlar yaşatırken, Büyükçekmece Gölü'nün üzerine düşen sis ise güzel ortaya güzel görüntüler çıkardı.

Büyükçekmece'de sis, sürücülere zor anlar yaşatırken, Büyükçekmece Gölü'nün üzerine düşen sis ise güzel ortaya güzel görüntüler çıkardı. İstanbul'da sabahın ilk saatlerinde bazı noktalarda sis etkili oldu. Büyükçekmece ve Beylikdüzü gibi noktalarda etkisini arttıran sis, görüş mesafesini düşürdü. Sürücüler sisli havada zorluk yaşarken, sis saat 09.00'dan itibaren etkisini kaybetti.Büyükçekmece'nin göl ve sahil bölgelerinde daha etkili olan sis, ortaya güzel manzaralar çıkardı. Büyükçekmece Gölü'nün yüzeyini tamamen kapsayan sis bulutu, görenleri büyüledi. İstanbul'da sabahın ilk saatlerinde bazı noktalarda sis etkili oldu. Büyükçekmece ve Beylikdüzü gibi noktalarda etkisini arttıran sis, görüş mesafesini düşürdü. Sürücüler sisli havada zorluk yaşarken, sis saat 09.00'dan itibaren etkisini kaybetti.Büyükçekmece'nin göl ve sahil bölgelerinde daha etkili olan sis, ortaya güzel manzaralar çıkardı. Büyükçekmece Gölü'nün yüzeyini tamamen kapsayan sis bulutu, görenleri büyüledi. Görüntü dökümü: -----------------------Göl kenarında etkili olan-Anayoldan görüntüler-Üst geçit üzerinden sahilin görüntüsü -Göl üzerine düşen sis bulutu

- İstanbul - İstanbul

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