Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı ile Aşık Veysel Bulvarı'nın kesiştiği noktada başlatılan katlı kavşak tamamlandığında konforlu ve rahat bir ulaşım sağlanacağını belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Talas Anayurt raylı sistem hattının devreye girmesiyle çok daha büyük önem kazanacak toplu ulaşım dostu katlı kavşakta denetim yaptı.

Büyükkılıç, inceleme esnasında yaptığı açıklamada, katlı kavşağın yaklaşık 7 aylık bir sürede tamamlanacağını aktardı.

Yoldaki düzenlemeyle ilgili bilgi veren Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"30 Aralık'ta ihalesini yaptığımız Talas'tan gelecek tramvay hattı, üniversitemizden gelen tramvay hattı ile buluştuğu noktada, aynı zamanda Aşık Veysel Bulvarı ile Hulusi Akar Bulvarı'nın kesiştiği noktanın çakışmaması için gerekli düzenlemeler yapılıyor. Bu süreç içerisinde ister istemez hemşehrilerimize biraz belki eziyet oluyor gibi ama işin doğasında bu var. Sabredecekler, inşallah daha sonra konfora erişecekler ve rahat edecekler. En güzel şekliyle ulaşımdan da istifade edecekler. Firmamız gerçekten güçlü bir firma. Harıl harıl ekipleri ile çalışıyor."

Büyükkılıç, mazeretlere sığınmadıklarını, pandemiyi fırsat bildiklerini belirterek, 2021'de de faaliyetlerinin devam ettiğini ifade etti.

Bu proje tamamlandığında kentteki en önemli kavşak noktalarından birinde sorunun çözülmüş olacağını aktaran Büyükkılıç, "Dikkat edilirse üniversiteye girişte de bir yoğunluk oluşuyor ama o üniversitemizin haklı olarak kontrolünden kaynaklı. İnşallah orada da Melikgazi Belediyesi'nin bir hafif alternatifli yol çalışması söz konusu olacak. O kısmı da rahatlatmış olursa bu bölgede ulaşımla ilgili tıkanma sorunu söz konusu olmayacak." ifadelerini kullandı.