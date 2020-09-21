Türkiye Kick Boks Federasyonu, Türkiye'de yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle daha önce ertelenen Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nın iptal edildiğini duyurdu.

Federasyonun sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "5-13 Aralık 2020 tarihlerinde ülkemizde yapılacak olan Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası Kovid-19 salgını sebebiyle iptal edilmiştir. İptal kararı sonrası alınan diğer bir kararla 2022 yılında yapılacak Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası yine ülkemizde yapılacaktır." denildi.