Son dakika haber! Büyükler kar temizledi, çocuklar kızak kayarak eğlendi - Son Dakika

Son dakika haber! Büyükler kar temizledi, çocuklar kızak kayarak eğlendi
23.01.2021 12:04
Son dakika haberler... Büyükler kar temizledi, çocuklar kızak kayarak eğlendi Van'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası büyükler evlerinin damları ile sokakları kardan temizlerken, çocuklar ise kızak kayarak karın keyfini çıkardı.
Büyükler kar temizledi, çocuklar kızak kayarak eğlendi
VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası büyükler evlerinin damları ile sokakları kardan temizlerken, çocuklar ise kızak kayarak karın keyfini çıkardı.
Hafta başı Türkiye'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı, Doğu Anadolu Bölgesin de de birçok yerleşim yerinin yollarını kapanmasına neden oldu. Kar yağışı sonra Van'ın Bahçesaray ilçesinde belediye ekipleri sokakları kardan temizlerken, vatandaşlar ise evlerinin damlarını temizlemeye çalışıyor. Kar yağışı ile birlikte büyükler için hayat koşulları zorlaşırken, çocuklar için ise eğlence kaynağı olur. Kar yağışı sonrası çocuklar, bir yandan kartopu oynayıp kardan adam yaparken, bir yanda da kızakları ile kayarak karın keyfini çıkarmaya çalıştılar.
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