Son dakika haber: Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3-1 - Son Dakika

Son dakika haber: Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3-1

08.03.2021 21:10
Son dakika haber: Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3-1, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre STAT: Gürsel AkselHAKEMLER: Zorbay Küçük (xx), İsmail Şencan (xx), Murat Ergin Gözütok (xx)GÖZTEPE: İrfan (xx), Gassama (xx) (Dk. 90+1 Murat x), Atınç (xx), Alpaslan (xxx), Berkan (xx), Nwobobo (xx), Soner (x) (Dk. 60 Esiti x), Zulj (xx) (Dk. 46 Tripic xx), Halil (xxx), Diabate (xxx) (Dk.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Zorbay Küçük (xx), İsmail Şencan (xx), Murat Ergin Gözütok (xx)

GÖZTEPE: İrfan (xx), Gassama (xx) (Dk. 90+1 Murat x), Atınç (xx), Alpaslan (xxx), Berkan (xx), Nwobobo (xx), Soner (x) (Dk. 60 Esiti x), Zulj (xx) (Dk. 46 Tripic xx), Halil (xxx), Diabate (xxx) (Dk. 87 Mihojevic x), Cheriff Ndiaye (xxx) (Dk. 90+1 Jahovic x)BB ERZURUMSPOR: Szumski (xxx), Murat (x) (Dk. 46 Butko x), da Costa (x), Leo (xx), Bergdich (xx), Boumal (xx), Osman (x) (Dk. 46 Omolo x), Aatif (xx), Cenk Ahmet (xxx) (Dk. 75 Novikovas), Rashani (xx) (Dk. 46 Emrah xx), El Kabir (xx) (Dk. 80 Oltan x)GOLLER: Dk. 4 Diabate, Dk. 82 Halil, Dk. 90+8 (P) Alpaslan (Göztepe) - Dk. 48 Emrah (BB Erzurumspor)KIRMIZI KART: Dk. 90+8 da Costa (BB Erzurumspor)SARI KARTLAR: Ndiaye, Esiti (Göztepe) - Murat, Bergdich, Omolo (BB Erzurumspor)

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Göztepe sahasında BB Erzurumspor'u Diabate, Halil ve Alpaslan'ın golleriyle 3-1 mağlup etti. Bu galibiyetle İzmir ekibi puanını 39'a çıkarırken, konuk ekip 26 puanda kaldı. Erzurum temsilcisinde da Costa, uzatma dakikalarında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.4'üncü dakikada ev sahibi öne geçti. Zulj'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diabate'nin şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.19'uncu Göztepe tehlikeli bir noktadan frikik kazandı. Topun başına geçen Berkan'ın vuruşunda kaleci Szumski meşin yuvarlağı yumruklarıyla çıkardı.31'inci Berkan'ın serbest vuruştan ceza sahasına kestiği ortada yaşanan karambolde Ndiaye kaleyi yokladı, kaleci Szumksi topu kornere çeldi.  38'inci dakikada BB Erzurumspor ceza sahası karıştı. Berkan'ın köşe vuruşundan kestiği ortada Halil kafayı vurdu, kaleci Szumki'nin çeldiği topu önünde bulan Alpaslan'ın vuruşunda savunma topun ağlara gitmesini engelledi.48'inci dakikada Cenk Ahmet'in yerden ceza sahasına çevirdiği topla penaltı noktası üzerinde buluşan Emrah bekletmeden vurdu, maça denge geldi: 1-1.56'ncı dakikada Cenk Ahmet'in ara pasında Emrah'tan seken topu önünde bulan Aatif, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Aatif'in sert vuruşunda kaleci İrfan topu kornere çeldi.83'üncü dakikada BB Erzurumspor savunmasından seken topu önüne bulan Diabate'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Halil'in vuruşunda top ağlara gittİ: 2-1.86'ncı dakikada Halil'in sağdan ortasına penaltı noktasında Ndiaye dokundu, Szumski topu son anda çeldi.90+5'üncü dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında da Costa, ceza sahası içinde Tripic'i düşürünce hakem Göztepe lehine penaltı noktasını gösterdi. VAR odasından gelen uyarının ardından pozisyonu izleyen Zorbay Küçük, da Costa'nın sarı kartını iptal edip kırmızı kart gösterdi.

90+8'inci dakika penaltıda topun başına geçen Alpaslan, maçın skorunu belirleyen golü kaydetti: 3-1.


- İzmir

Murat Ergin Gözütok, Erzurumspor Kulübü, İsmail Şencan, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haber: Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3-1 - Son Dakika Spor


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