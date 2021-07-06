Son dakika haber... Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da transfer çalışmaları

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2 futbolcuyu kadrosuna kattı, iç transferde de bir oyuncu ile yeniden anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, iç transferde 29 yaşındaki forvet Oltan Karakullukçu ile yeniden anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Paylaşımda, kulüpte daha önce de görev yapan ve geride kalan sezon Boluspor'da forma giyen 32 yaşındaki savunma oyuncusu Aykut Demir'in yanı sıra Bandırmaspor'da oynayan aynı yaştaki savunma oyuncusu Orhan Ovacıklı ile anlaşma sağlandığı kaydedildi.