Üye Girişi
Son dakika haber | Büyükşehir Belediye Erzurumspor Sportif Direktörü Muzaffer Bilazer'den transfer açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber | Büyükşehir Belediye Erzurumspor Sportif Direktörü Muzaffer Bilazer'den transfer açıklaması

09.07.2021 18:04

Son dakika haber... TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un sportif direktörü Muzaffer Bilazer, takımın Süper Lig'den düşmesine ilişkin, "Maalesef bazen şartların getirdiği olumsuzluklar, bazen de Türkiye'deki futbol ortamının oluşturduğu eksikler Erzurumspor'u iki kez çıktığı Süper Lig'den tekrar 1.

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un sportif direktörü Muzaffer Bilazer, takımın Süper Lig'den düşmesine ilişkin, "Maalesef bazen şartların getirdiği olumsuzluklar, bazen de Türkiye'deki futbol ortamının oluşturduğu eksikler Erzurumspor'u iki kez çıktığı Süper Lig'den tekrar 1. Lig'e dönmeye itti." dedi.

Bilazer, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düşen bir takım için toparlanmanın çok zor olduğunu, bu ortamda birçok şeyin değişmesi, birtakım kararlar almaları gerektiğini tespit ettiklerini aktardı.

Bundan dolayı geçen sezonki kadronun yüzde 80'ini değiştirdiklerini ifade eden Bilazer, "Kontratı biten oyuncular vardı, içeride de birkaç oyuncu ile anlaşmaya karar verdik. Onun dışında kadronun ve destek ekibinin tamamına yakınını değiştirmeye mecburduk. Bu süreç bizi buna itti, düşen takımdaki olumsuz duyguyu değiştirmek zorundaydık." diye konuştu.

Bilazer, bundan sonra daha sağlam adımlarla ilerlemeleri gerektiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Maalesef bazen şartların getirdiği olumsuzluklar, bazen de Türkiye'deki futbol ortamının oluşturduğu eksikler, Erzurumspor'u iki kez çıktığı Süper Lig'den tekrar 1. Lig'e dönmeye itti. Bu noktada biraz daha güçlü kalmalıyız, biraz daha fazla sesimizin çıkması lazım. Çünkü bu takım 20 yıl sonra Süper Lig'e çıktı, düştü, tekrar çıktı. Bunlar kolay işler değildi. Özellikle futbol sektöründe Erzurumspor ve Erzurum şehri olarak çok fazla umursanmadığımızı bu sefer görmüş olduk. Bundan sonra camia olarak biraz daha farklı durmamız lazım. Bu tarz yanlışlara, hatalara bu şehir ve bu camianın daha net tavır sergilemesi lazım."

Yaklaşık 1,5 aylık süreçte çok sayıda yerli ve yabancı futbolcuyla görüştüklerini, ana kadroyu tamamladıktan sonra etrafını biraz daha doğru oyuncularla doldurmak istediklerini dile getiren Bilazer, şunları kaydetti:

"100'den fazla oyuncu izledik. Her mevki için 4-5 oyuncu belirledik. Bunların hepsi ile de görüştük. Şartlarına ve koşullarına, takıma uygunluğuna baktık. Oyuncu profilleri birbirini ne kadar tamamlar, taktik ve sistem anlamında Erzurumspor'u nereye taşıyabilir, bu değişkenlikleri 'kimlerle nasıl uygun hale getirebiliriz' diye yoğun çalışma yaptık. Birçok isim dışarı sızdı. Maalesef o da kulübümüzün kanayan bir yarası. O konuda içeriden dışarıya bir takım sufleler oluyor. Bundan da kendi adıma çok rahatsızım. Transfer edilecek oyuncuların dışarıya erken ulaşması bize zarar veriyor. Biz de kulüp olarak bunu en gizli ve doğru şekilde taşımak zorundayız."

Bilazer, Polonyalı kaleci Jakub Szumski'nin yeniden takıma katılmasının yanı sıra sözleşmesi süren ve hakkında transfer iddiaları olan Litvanyalı futbolcu Arvydas Novikovas'la ilgili şöyle konuştu:

"Novikovas halihazırda bizim oyuncumuz. Antrenmanlara katıldı ve teknik direktörümüz Erkan Sözeri, kendisi ile bir konuşma yaptı. Ben de antrenmanlarda çok istekli olduğunu gördüm, kendisi ile bir görüşme yapacağım. Kendisi için doğru bir ortam olacaksa Novikovas'ın burada devam etmesini istiyoruz. Novikovas'ta şu an bir problem yok. Szumski ile bir hafta önce menajerinin de katılımıyla telekonferans ile görüşme yaptık. Takımın küme düşmesiyle ilgili endişeleri vardı. Kulüpte yeni bir yapılanma ve ortam olduğunu ifade ettik. Bu birlikteliğin her iki tarafa da katkı sağlayacağını düşündük."

Son dakika haber | Büyükşehir Belediye Erzurumspor Sportif Direktörü Muzaffer Bilazer'den transfer açıklaması
Son dakika haber | Büyükşehir Belediye Erzurumspor Sportif Direktörü Muzaffer Bilazer'den transfer açıklaması
Son dakika haber | Büyükşehir Belediye Erzurumspor Sportif Direktörü Muzaffer Bilazer'den transfer açıklaması
Son dakika haber | Büyükşehir Belediye Erzurumspor Sportif Direktörü Muzaffer Bilazer'den transfer açıklaması

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber | Büyükşehir Belediye Erzurumspor Sportif Direktörü Muzaffer Bilazer'den transfer açıklaması - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'de aşılanma yaşı 16'ya düştü 00:32 Türkiye'de aşılanma yaşı 16'ya düştü Emniyet, vatandaşları asılsız 00:15 Emniyet, vatandaşları asılsız "bayram harçlığı" paylaşımlarına karşı uyardı Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson'la dudak dudağa yakalandı 22:53 Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson'la dudak dudağa yakalandı
Fransız Le Figaro: Türkiye sadece 15 yılda başlıca SİHA üreticilerinden oldu 22:18 Fransız Le Figaro: Türkiye sadece 15 yılda başlıca SİHA üreticilerinden oldu Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti 21:34 Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti Belediye eliyle bir insan kaçakçılığı iddiası daha! Kandıra Belediyesi olmayan spor kulübünü yurt dışına göndermiş 19:06 Belediye eliyle bir insan kaçakçılığı iddiası daha! Kandıra Belediyesi olmayan spor kulübünü yurt dışına göndermiş
İYİ Parti'den CHP'nin 18:52 İYİ Parti'den CHP'nin "Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu" mesajına yanıt: Bizim gönlümüzden de Akşener geçiyor Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı 17:07 Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı

Son Dakika Haberleri
17:08 Son Dakika: Galatasaray'dan bomba atak! Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı
17:06 Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı
16:50 Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti
16:48 28 Şubat davasında 14 sanığa verilen müebbet hapis cezası onandı
16:47 AK Parti'li başkana soruşturma! Seyir halindeyken otomobilinden ateş açmıştı
16:45 Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını tanıttı! Formada yer alan Atatürk detayı dikkat çekti
16:30 Eski eşinin kurşun yağdırdığı Sabiha, adliyeye sedye ile gitti: Sürünerek de olsa gelecektim
16:18 Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı
16:15 Başörtülülere nefret söyleminde bulunan doktora öğrencisi Twitter'da gündem oldu! Tepki çığ yağıyor
16:07 Seda Sayan'dan, Demet Akalın'a Gelinim Mutfakta göndermesi: Ekmek almam, kazandırırım
Fabio Capello: Türk Milli Takımı sahada yok gibiydi Fabio Capello: Türk Milli Takımı sahada yok gibiydi         
00:41
Yılın aşk bombası patladı! Kaan Yıldırım'ı çabuk unutan Hadise, ünlü iş insanıyla görüntülendi Yılın aşk bombası patladı! Kaan Yıldırım'ı çabuk unutan Hadise, ünlü iş insanıyla görüntülendi         
00:27
Fenerbahçe için sürpriz iddia! Yeni sportif direktör Rıdvan Dilmen olacak Fenerbahçe için sürpriz iddia! Yeni sportif direktör Rıdvan Dilmen olacak         
00:03
Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti         
22:24
Adını taşıyan üniversitede konuşan Abdullah Gül'den gençlere tavsiye: Aklınızı kiraya vermeyin Adını taşıyan üniversitede konuşan Abdullah Gül'den gençlere tavsiye: Aklınızı kiraya vermeyin         
21:59
Piknik faciası! Gölete düşen yeğen ve onu kurtarmak isteyen amca boğuldu Piknik faciası! Gölete düşen yeğen ve onu kurtarmak isteyen amca boğuldu         
20:22
Henry Onyekuru'nun hafta sonu Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor Henry Onyekuru'nun hafta sonu Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor         
19:03
Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi         
18:22
Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım         
17:01
Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten         
16:58
Selda Bağcan'a Selda Bağcan'a "Düşen hep yerde mi kalır" şarkısı için telif cezası         
16:34
Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı         
16:19
Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap         
13:05
Tosuncuk'un Uruguay'da savcıyla anlaşma yapmış! Lüks villa ve Ferrari'yi ucuza gitmiş Tosuncuk'un Uruguay'da savcıyla anlaşma yapmış! Lüks villa ve Ferrari'yi ucuza gitmiş         
12:51
Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi         
11:43
Fenomen Samet Liçina, arkadaşı Kerimcan Durmaz'a eşcinsellik testi yaptı! Sonuç ikiliyi kahkahaya boğdu Fenomen Samet Liçina, arkadaşı Kerimcan Durmaz'a eşcinsellik testi yaptı! Sonuç ikiliyi kahkahaya boğdu         
11:11
"Bakire olduğunu biliyorum bana güven" diyerek kandırdı! Genç kadını önce dövdü, sonra tecavüz etti         
10:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2021 01:06:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Büyükşehir Belediye Erzurumspor Sportif Direktörü Muzaffer Bilazer'den transfer açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement