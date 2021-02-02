Son dakika haber: Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Zakarya Bergdich ve Yaw Ackah'ı kadrosuna kattı

Bir son dakika haberine göre Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Faslı futbolcu Zakarya Bergdich ve Ganalı oyuncu Yaw Ackah'ı transfer etti.

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Faslı futbolcu Zakarya Bergdich ve Ganalı oyuncu Yaw Ackah'ı transfer etti. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sezonun ilk yarısında Yukatel Denizlispor forması giyen 32 yaşındaki sol bek Bergdich'in yanı sıra yine ilk devre Hes Kablo Kayserispor'da oynayan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Ackah'ın kadroya dahil edildiği belirtildi. Açıklamada, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a hoş geldin, Zakarya Bergdich ile Yaw Ackah Erzurumspor'umuza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.

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