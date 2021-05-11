Son dakika haber... Büyükşehir Belediyesi, çocukların bayram kıyafetlerini evlerine kadar götürdü - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi, şimdiye kadar 3 bin 500 aileyi giydiren Kıyafet Evi hizmetini vatandaşın ayağına götürüyor. Ekipler, tam kapanma sürecinde Kıyafet Evine gidemeyen çocuklara bayramlıklarını evlerine kadar ulaştırdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin sosyal projelerinden olan Kıyafet Evi ile geliri asgari ücretin altında olan ya da hiç geliri olmayan aileler giyim ihtiyacını karşılayabiliyor. Pandemi sürecinde randevu sistemiyle çalışan ve şimdiye kadar 3 bin 500 aileyi giydiren Kıyafet Evi, tam kapanma sürecinde hizmeti ailelerin ayağına götürdü. Ekipler, Ramazan Bayramı öncesinde çocuklara bayramlıklarını evlerinde teslim ederek onları mutlu etti.

Çocukların bayramlıkları Büyükşehir Belediyesinden

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde Ağustos 2020 tarihinde hayata geçirilen Kıyafet Evi, özellikle pandemi sürecinde belediyeden sosyal destek alan yoksul vatandaşların kıyafet yardımı talebinde bulunması üzerine hizmete girmişti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in "Yoksullara sosyal yardım yaparken çocukların da mutlu olmasını sağlayalım" sözünden hareketle çocukları önceleyen projeden, aileler yaz, kış ve okul sezonu olmak üzere yılda 3 kez, kişi başı 3 parça elbise ya da ayakkabı alabilecek şekilde faydalanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, tam kapanma sürecinde Kıyafet Evine gidemeyen ailelerin adreslerini belirledi. Ekipler, il genelinde ilçe ilçe gezerek çocuklara sürpriz yaptı. Kıyafetlerini alan çocuklar Ramazan Bayramını evde geçirecek olsa da bayramlık giyme geleneğini Büyükşehir Belediyesi sayesinde sürdürecek.

"Bu zor zamanlarda çocuklarımızı mutlu etmek istedik"

Sosyal Hizmetler Dairesinde görevli Nesrin Çalışkan, Kıyafet Evi projesi kapsamında mahalle mahalle gezip paketleri evlere ulaştırdıklarını ifade ederek, "Bize başvuruda bulunan vatandaşlarımızın dilekçelerini sonuçlandırarak onlar bize gelemedikleri için biz onlara gelmek istedik. Bu zor zamanlarda çocuklarımızı mutlu etmek istedik. Tabi ki bayramı evde geçireceğiz ama olsun yine de kıyafetlerini giyip mutlu olsunlar istedik" dedi.

Çalışkan, proje kapsamında şimdiye kadar 3 bin 500 aileye ulaştıklarını vurgulayarak, "Her bir ailenin en az 3-4 çocuğu var. Çocuklar için bayramlık oldu. Yüzlerindeki o gülümsemeyi görmek zaten bizim için çok kıymetli. Tüm vatandaşlarımıza iyi bayramlar diliyorum" diye konuştu. - MERSİN