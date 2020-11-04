Aydın Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan uzman ekipler, imalat sonrası yapıların güvenliğini tehdit edecek herhangi bir müdahalede bulunulup bulunulmadığıyla ilgili incelemelerde bulunuyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği koordinasyonunda yapılan çalışmalarla Aydın genelindeki yapılar denetlenecek.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatıyla yapılan çalışmalarda inşaat mühendisleri, mimarlar ve statik uzmanlarından oluşan ekipler, belli bir program dahilinde kenti taramaya başladı. Çalışmalarda binaların özellikle giriş katlarında bulunan dükkanlarda taşıyıcı sistemlere herhangi bir müdahalede bulunulup bulunulmadığının özellikle incelendiği kaydedildi. Genel Sekreterlik'ten yapılan açıklamada; kolon, kiriş ya da perde duvarlar gibi yapıların güvenliğini sağlayan elemanlara izinsiz müdahaleye rastlanması halinde ivedilikle yasal olarak atılması gereken adımların atılacağı ifade edildi. - AYDIN