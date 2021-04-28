Son dakika haber... Büyükşehir Belediyesinin gündüz çocuk bakımevleri kapılarını açmaya hazırlanıyor - Son Dakika

Son dakika haber... Büyükşehir Belediyesinin gündüz çocuk bakımevleri kapılarını açmaya hazırlanıyor

28.04.2021 12:14

Son dakika genel haberi: Büyükşehir Belediyesinin gündüz çocuk bakımevleri kapılarını açmaya hazırlanıyor Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Batıkent ve İşçi Blokları Gündüz Çocuk Bakımevi, tam kapanma sürecinin ardından eğitimlere başlayacak.

Büyükşehir Belediyesinin gündüz çocuk bakımevleri kapılarını açmaya hazırlanıyor

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Batıkent ve İşçi Blokları Gündüz Çocuk Bakımevi, tam kapanma sürecinin ardından eğitimlere başlayacak. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet verecek olan gündüz çocuk bakımevlerinin sayısı yıl içinde artırılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin açılışları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirilen "Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi" ile "İşçi Blokları Çocuk Gündüz Bakımevi" kapılarını tam kapanma sürecinin bitmesiyle çocuklara açacak. Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi'nde kısa süre önce başlayan eğitimlere tam kapanma sürecinin başlamasıyla birlikte ara verilmişti. Hazırlıkları tamamlanan 100. Yıl Mahallesi 1471. Sokak No: 7/A Çukurambar Çankaya adresinde yer alan İşçi Blokları Çocuk Gündüz Bakımevi için ön kayıt başvuruları ise devam ediyor. Aileler 3-6 yaş arası çocuklarını 'cocukhizmetleri.ankara.bel.tr' adresi üzerinden kayıt formunu doldurarak yazdırabilecek. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile BELPA A.Ş. koordinasyonunda hizmet veren gündüz çocuk bakımevlerinden Büyükşehir Belediyesi personelinin yanı sıra belediye dışından ve sosyal yardım alan ailelerin çocukları da yararlanabilecek. Şehit ve gazi yakınlarının çocukları ile cezaevlerinde bulunan mahkumlar, anne ve babası vefat etmiş olup bir yakını tarafından bakılan 3-6 yaş arası çocuklardan ise herhangi bir ücret alınmayacak.

İşçi Blokları Çocuk Gündüz Bakımevi, 5 grup bakım sorumlusu, 6 çocuk bakım elemanı, 2 adet temizlik personeli, 1 güvenlik, 2 idari kadro, 1 aşçı, 1 aşçı yardımcısı, aile danışmanı, sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, psikolog ve hemşire ile beraber geniş bir kadroyla çocuklara hizmet verecek. Yabancı dil, yüzme, jimnastik, drama, tiyatro, karate ve güreş gibi spor ve sanatsal branşlarda derslerin verileceği ve 100 kişilik kapasiteye sahip gündüz çocuk bakımevi, pandemi koşulları nedeniyle 36-72 ay arası (3-6 yaş) 50 çocukla eğitimlerini sürdürecek.

BELPA A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Değerli ile birlikte gündüz çocuk bakımevinde incelemelerde bulunan BELPA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Özkara, çocukların pandemi sürecinde sosyal yaşama adapte olarak okul öncesi eğitimlerini almaları ve bir dünya vatandaşı olmaları için bu projeyi desteklediklerini söyledi. Özkara, "3-6 yaş aralığındaki minik öğrencilerimizi burada ağırlamaktan çok mutlu olacağız. Velilerimiz hiç endişe etmesinler. Pandemi döneminde yapabileceğimiz maksimum önlemleri almış bulunuyoruz. Hijyenik ortamda faaliyetlerini sürdürecek olan kreşimizde müzik, drama, folklor, spor ve tiyatro gibi pek çok alanda çocuklarımıza hizmet vermeye hazırız" dedi.

"Spor ve sanatsal branşları da kapsayan geniş bir eğitim sürecimiz olacak"

Çocuk gündüz bakımevlerinin vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü ve Ankara'nın birçok noktasında yaygınlaştıracaklarını ifade eden Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu ise şu bilgileri verdi:

"İlk çocuk gündüz bakımevini Batıkent'te, ikincisini ise İşçi Blokları'nda açtık. Bundan sonra Altındağ, Mamak ve Dikmen'de de modern tarzda düzenlenen bakımevleri açacağız. 19 Mayıs'ta da Kuşcağız'daki gündüz çocuk bakımevini açmayı planlıyoruz. Uyku odası, yüzme kursu, müzik, spor, beslenme, yabancı dil, jimnastik, karate ve güreş gibi spor ve sanatsal branşları da kapsayan geniş bir eğitim sürecimiz olacak. Çocukların yaşayabileceği herhangi bir sağlık sorununa karşın sağlık ekibimiz devamlı burada olacak. Ailelerin gözü arkada kalmadan güven içinde bakımevlerimize emanet edebilirler."

Son dakika haber... Büyükşehir Belediyesinin gündüz çocuk bakımevleri kapılarını açmaya hazırlanıyor
Son dakika haber... Büyükşehir Belediyesinin gündüz çocuk bakımevleri kapılarını açmaya hazırlanıyor
Son dakika haber... Büyükşehir Belediyesinin gündüz çocuk bakımevleri kapılarını açmaya hazırlanıyor
Son dakika haber... Büyükşehir Belediyesinin gündüz çocuk bakımevleri kapılarını açmaya hazırlanıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Ankara, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Büyükşehir Belediyesinin gündüz çocuk bakımevleri kapılarını açmaya hazırlanıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bu zamana kadar üretilenlerin en gelişmişi! ABD ordusuna video oyunlarını aratmayan gözlük Bu zamana kadar üretilenlerin en gelişmişi! ABD ordusuna video oyunlarını aratmayan gözlük 12 yaşındaki çocuk hem lise hem de üniversiteden mezun olacak 12 yaşındaki çocuk hem lise hem de üniversiteden mezun olacak Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Video çekip Türk pasaportunu aşağılayan gençler, mahkemede çark etti Video çekip Türk pasaportunu aşağılayan gençler, mahkemede çark etti 17 günlük tam kapanma öncesi Bilim Kurulu'ndan sürpriz toplantı! Koca, açıklama yapacak 17 günlük tam kapanma öncesi Bilim Kurulu'ndan sürpriz toplantı! Koca, açıklama yapacak Bill Gates'in Trakya'dan arazi aldığı iddiası, fırsatçıları harekete geçirdi! Gurbetçileri böyle kandırıyorlar Bill Gates'in Trakya'dan arazi aldığı iddiası, fırsatçıları harekete geçirdi! Gurbetçileri böyle kandırıyorlar Şarkıcı Yeliz'den bomba itiraf: Özcan Deniz'le aşk yaşadık, 12 gün evden çıkmadık Şarkıcı Yeliz'den bomba itiraf: Özcan Deniz'le aşk yaşadık, 12 gün evden çıkmadık 2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor 2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor
Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber         
13:38
El ele görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Instagram'dan aşklarını ilan etti El ele görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Instagram'dan aşklarını ilan etti         
13:13
Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı         
12:54
2 bakanlık üzerinde çalışıyor! Tam kapanmada evde çocuğu olan kamu personeli için yeni düzenleme geliyor 2 bakanlık üzerinde çalışıyor! Tam kapanmada evde çocuğu olan kamu personeli için yeni düzenleme geliyor         
12:17
Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak         
12:10
Kayınvalidesinin Kayınvalidesinin "Yılan" dediği Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi         
11:27
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi         
10:58
Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler         
10:46
İngiltere'de korona aşısı olan yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayetiyle hastanelere koştu İngiltere'de korona aşısı olan yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayetiyle hastanelere koştu         
10:35
Köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu Köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu         
10:09
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde ortalık karıştı! Kerem Alışık ve Murat Ünalmış birbirine girdi Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde ortalık karıştı! Kerem Alışık ve Murat Ünalmış birbirine girdi         
10:05
728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı 728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı         
10:01
Hakemlerin işi gerçekten zor! Kulüp başkanı sahaya inip penaltıyı iptal ettirdi Hakemlerin işi gerçekten zor! Kulüp başkanı sahaya inip penaltıyı iptal ettirdi         
09:47
Pandeminin gözde mesleği; motosikletli kurye! Aylık 6 bin TL maaş alıyorlar Pandeminin gözde mesleği; motosikletli kurye! Aylık 6 bin TL maaş alıyorlar         
09:29
İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı         
09:14
Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı         
18:03
Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2021 13:47:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Büyükşehir Belediyesinin gündüz çocuk bakımevleri kapılarını açmaya hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement