Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Şiir Yarışması 13. yüzyılda yaşamış şair ve devlet adamı olan Kadı Burhaneddin'in anısına düzenlenecek. "Serbest " konulu Şiir Yarışması'nın başvuruları 18 Aralık Cuma günü sona erecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi örnek şehircilik hizmetlerinin yanı sıra, kültürel faaliyetlerini de gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve her kesim tarafından merakla beklenen Şiir Yarışması'nın 3'üncüsü şair ve devlet adamı olan Kadı Burhaneddin'in anısına düzenlenecek. Yarışmanın birincisine 6 bin TL, ikinciye 5 bin TL, üçüncüye 4 bin TL, mansiyona layık görülenlere ise 1000'er TL para ödülü verilecek.

Şiir yarışmasının başvuruları 18 Aralık Cuma günü sona erecek. - KAYSERİ